Fierté Montréal, une nouvelle vision plus inclusive et recentrée sur le Village

À l’aube de son 20e anniversaire, Fierté Montréal souhaite amorcer un important virage : être plus inclusive, se rapprocher davantage des communautés et redonner au Village gai une place centrale dans ses célébrations. C’est essentiellement ce qui ressort d’une entrevue accordée par Higino Monteiro, directeur général par intérim de l’organisme. L’édition 2026 se déroulera du 31 juillet au 9 août avec des dizaines d’activités réparties sur plusieurs pôles. Les très populaires Journées communautaires seront de retour les vendredi et samedi 7 et 8 août au cœur du Village, tandis que le défilé de la Fierté — point culminant des festivités — se tiendra le 9 août sous le thème « Brillons ensemble ! », une célébration de la force collective qui unit les communautés queers.

Encore cette année, trois grands pôles structureront l’événement : la Place Émilie-Gamelin, le Village avec une programmation étendue sur dix jours, ainsi que l’esplanade du Parc olympique pour les grands spectacles du deuxième week-end.

Une étape d’écoute

« C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Fierté Montréal, souligne Higino Monteiro. Dans la grande histoire de Fierté Montréal, ce chapitre est incarné par le rapprochement avec les artistes et artisan.e.s, avec les groupes communautaires, avec les partenaires, etc. Ce n’est pas qu’un festival. Oui, il y a des activités, des spectacles, mais la Fierté n’est pas un festival comme les autres. C’est bien plus que ça. Nous sommes dans un processus d’écoute, d’ouverture, d’honorer la mémoire et les personnes qui ont fait l’histoire. Nous sommes dans un processus de “co-construction”. On revient à ce qui se faisait avant, on revient au mouvement de revendication qu’était la Fierté. “Pride is a protest” (la Fierté est une manifestation). Nous sommes dans un processus de rapprochement avec les communautés. Il y a eu des groupes qui ont été blessés et nous le reconnaissons […] »

Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie au juste ? « D’avoir la porte ouverte au communautaire, aux artistes, etc. Nous avons créé cette année deux comités consultatifs, l’un pour les organismes communautaires et l’autre pour les artistes. Le tout avec une juste représentativité des personnes trans, racisées, des femmes lesbiennes, des personnes non binaires, etc. », poursuit Higino Monteiro, qui a occupé plusieurs postes au sein de Fierté Montréal depuis plusieurs années maintenant et qui dirige une équipe presque entièrement renouvelée, comptant une quinzaine de personnes au total, y compris les responsables du festival 2026. « En quelques mois, j’ai rencontré plus de 40 personnes pour voir comment on peut travailler ensemble, dit Higino Monteiro. Ça fait du bien de voir toutes les

communautés autour de la table. En tant que personne queer, ça fait du bien de voir cette union-là. »

Aider les communautés à mieux se financer

Fierté Montréal s’est rendu compte qu’il y avait des besoins dans les communautés. Entre autres, le besoin de savoir comment formuler des demandes de subventions auprès des diverses instances. On a donc mis sur pied deux formations : l’une pour les organismes communautaires et l’autre pour les artistes. « Les besoins de financement ne sont pas comblés en ce moment. Ces formations ont été très populaires. Nous restons à l’écoute d’autres besoins et nous gardons la porte ouverte », continue Higino Monteiro.

Autre exemple : il y a eu un appel aux artistes pour les dix jours de programmation dans le Village. Plus de 90 % des artistes sélectionné.e.s sont des talents locaux. Fierté Montréal a reçu 115 candidatures. « Il y a eu beaucoup d’heureuses et d’heureux, mais aussi quelques déceptions, c’est certain et c’est normal », rajoute celui qui détient un diplôme de Sciences Po Aix.

L’épisode Wild Pride (Fierté indomptable) de 2025

Si on se souvient bien, l’an dernier, un débat a fait rage au sein des communautés LGBTQ+ sur le génocide à Gaza et la solidarité envers le peuple palestinien. Dans un communiqué daté du 30 juillet 2025, Fierté Montréal « [condamnait] le génocide en cours à Gaza, [exprimait] sa solidarité envers le peuple palestinien et [souhaitait] que la vie des personnes 2SLGBTQIA+ en Palestine, comme partout à travers le monde, soit respectée et préservée ».

Le même jour que le défilé de la Fierté, le 10 août 2025, la Wild Pride tenait une marche qui a rassemblé entre 4000 et 5000 personnes queers. « Wild Pride est une initiative des communautés queers pour les communautés queers. Ça veut dire qu’il y a un besoin. C’est sûr que nous avons voulu leur parler. Nous avons des discussions avec eux, ce sont des personnes très ouvertes qui veulent le meilleur pour notre communauté. Notre équipe veut aussi le meilleur pour la communauté queer. Nous sommes en discussions sérieuses, nous sommes en mode ouverture. On ne pouvait pas ne pas leur parler. Nous sommes toutes des Fiertés », explique Higino Monteiro.

Wild Pride est une protestation. Elle a ramené la résistance au centre de la table et notre rôle était d’écouter, rajoute-t-il. Il y avait des mouvements queers qui avaient besoin d’être entendus. Il n’y avait pas de division, mais de la résistance, comme l’étaient les mouvements queers à l’époque. Il nous fallait écouter avec humilité, nous avions une responsabilité d’entretenir le dialogue. Nous continuons la discussion et nous verrons bien où cela va mener. »

Un 20e anniversaire qui se vivra largement dans le Village

« J’ai compris le sens du mot fierté il y a quelques années en arrivant à Montréal, confie Higino Monteiro qui, normalement, reste discret sur ses propres sentiments. On sent la Fierté partout : chez les groupes communautaires, chez les artistes queers, dans le public, c’est vraiment extraordinaire ! »

Si l’Esplanade Tranquille, au centre-ville, est délaissée, le Quartier des spectacles demeure un collaborateur de Fierté Montréal grâce à deux journées de programmation à la Place Émilie-Gamelin avec divers spectacles.

« Le pôle Village va être le pôle majeur avec dix jours de programmation mettant en valeur des talents locaux, avec une plus grande diversité artistique qu’on n’a encore jamais vue : du burlesque, de la drag, de l’opéra, du cirque, du clown, etc. Il y a énormément de talents locaux et c’est ce qu’on veut mettre en valeur », explique le directeur général par intérim de l’organisme.

« Oui, on recentre la programmation sur le Village parce qu’on s’est rendu compte que, lorsqu’on fait des événements dans le Village, il y a des centaines de milliers de personnes, précise Higino Monteiro. Encore là, nous avons discuté avec la Société de développement commercial (SDC) du Village. Gabrielle Rondy [la directrice générale de la SDC] travaille très, très fort pour nos communautés. Il s’agit de ramener le sentiment de fierté au quartier. Notre collaborateur numéro 1, c’est la SDC du Village. Nous les rencontrons chaque semaine. Nous avons aussi rencontré des commerçants et tout se passe bien. »

Il ressort également que Loto-Québec et les autres partenaires appuient ce recentrage vers le Village. On utilisera les services du Mixbus Studio pour les spectacles. Le « Marché Arc-en-ciel », un marché d’artisanat queer à ciel ouvert, a bien fonctionné lors de sa première édition l’an dernier; il sera donc de retour cette année avec trois jours d’exposition. M.A.D. Collectif, une agence de création événementielle et expérientielle, est chargée d’organiser ce marché avec Fierté Montréal afin d’offrir cet espace de visibilité aux artisan.e.s queers.

Des Journées communautaires toujours aussi populaires

On le sait, Mère Nature aidant, des dizaines de milliers de personnes déambulent sur la rue Sainte-Catherine lors des Journées communautaires. Cette tendance se maintient et ne ralentit pas, loin de là.

« Ce seront deux belles journées, confirme Higino Monteiro. Il y a déjà un très bon niveau de participation. On discute beaucoup avec les groupes des autres régions pour voir comment on peut faciliter leur participation aux Journées communautaires de Montréal. Nous avons envie de développer un “espace régions”, de les intégrer encore davantage à cet événement si important pour les communautés queers. »

Le Parc olympique

Trois jours de festivités sont prévus à l’esplanade lors du dernier week-end de Fierté Montréal, soit du 7 au 9 août. Le spectacle 100 % drag sera de retour avec des drags locales et des invité.e.s de Drag Race ou de RuPaul’s Drag Race. Ce sera une soirée débordante

d’énergie.

Le samedi — comme on le comprendra, et sans vouloir vendre le punch ici — sera consacré à la grande soirée du 20e anniversaire. Évidemment, Higino Monteiro n’a rien laissé filtrer; tout sera dévoilé prochainement. On ne sait donc pas encore si des personnalités ou des artistes monteront sur scène.

Le dimanche, quant à lui, sera réservé au T-Dance d’après-défilé. Là encore, les DJ seront annoncé.e.s ultérieurement.

« C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Fierté Montréal et pour moi, un chapitre qui reconnaît qu’on se doit d’écouter les autres de manière honnête et humble, qu’il y a eu beaucoup de revendications de la part des communautés et qu’il faut aller dans le sens de la réparation et des excuses. Plusieurs personnes ont parlé de déceptions; nous avons une main tendue envers les divers organismes communautaires. Il y a eu de la douleur et nous avons la responsabilité de le reconnaître et d’essayer de nous rapprocher d’eux le plus possible, dans la simplicité, et d’avancer ensemble », conclut Higino Monteiro, directeur général par intérim de Fierté Montréal, dont les yeux pétillent presque d’émotion lorsqu’il parle de tout cela, tout en demeurant posé.

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