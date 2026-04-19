Caitlyn Jenner dénonce la politique de Trump sur les passeports

Figure médiatique transgenre associée à la droite américaine, Caitlyn Jenner se retrouve aujourd’hui directement affectée par une politique de Donald Trump qu’elle a pourtant longtemps soutenue. Ses récentes déclarations sur les conséquences de la réforme des passeports ont déclenché une vague de réactions en ligne — souvent critiques, parfois ironiques.

Selon une entrevue rapportée par Newsweek, Jenner a confié à la commentatrice conservatrice Tomi Lahren avoir sollicité l’aide de l’ancien président pour faire face aux effets concrets de cette mesure.

Une politique aux conséquences bien réelles

En novembre 2025, la Cour suprême des États-Unis a autorisé l’administration Trump à restreindre les mentions de sexe sur les passeports aux seules catégories « masculin » ou « féminin », correspondant au sexe assigné à la naissance.

Pour Caitlyn Jenner, qui a fait son coming out en 2015, cette décision complique considérablement ses déplacements. « Qu’est-ce que je fais ? C’est une question de sécurité. Je ne peux plus voyager à l’international. Je ne peux pas utiliser mon passeport », a-t-elle déclaré. Elle a également qualifié la mention « M » figurant sur son document officiel de « gros problème ».

Malgré ces difficultés, Jenner maintient son soutien à Donald Trump : « Je ne le blâme pas. Je l’aime », a-t-elle affirmé, précisant ne pas avoir reçu de réponse à sa demande d’aide.

Un soutien politique controversé

Ce positionnement n’est pas nouveau. Déjà en janvier 2025, Caitlyn Jenner avait été critiquée pour avoir célébré l’investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Lors de son discours inaugural, celui-ci avait réaffirmé une ligne dure contre les droits des personnes trans, déclarant que la politique gouvernementale reconnaîtrait « seulement deux genres : masculin et féminin ».

Malgré cela, Jenner s’était dite « encore plus heureuse que la première fois » d’assister à cette investiture — une déclaration qui avait suscité incompréhension et moqueries.

Plusieurs internautes avaient alors souligné le paradoxe de soutenir un dirigeant dont les politiques remettent en question l’existence même des personnes trans. « Il vient littéralement de dire que vous n’existez pas », écrivait l’un d’eux. « Comment pouvez-vous appuyer une administration qui cherche à vous marginaliser ? », interrogeait un autre.

« Je ne pensais pas que les léopards mangeraient mon visage »

Les récentes déclarations de Jenner sur ses difficultés liées au passeport ont relancé ces critiques. Une expression revient particulièrement souvent dans les réactions : « I didn’t think the leopards would eat my face » (« Je ne pensais pas que les léopards mangeraient mon visage »).

Popularisée par un mème issu d’un tweet de 2015, cette formule est utilisée pour dénoncer les situations où une personne soutient des politiques visant des groupes marginalisés… avant d’en subir elle-même les conséquences. Une manière ironique de dire : « récolter ce que l’on sème ».

Certains internautes ont été plus directs : « Les personnes trans qui soutiennent Trump, ça n’a aucun sens. Qu’est-ce qu’elle pensait qu’il allait se passer ? » écrit un commentateur. Un autre ajoute : « Elle croyait vraiment qu’en sacrifiant les autres personnes trans, elle serait épargnée. »

Une situation toujours sans réponse

Caitlyn Jenner affirme avoir écrit directement à Donald Trump pour lui exposer les impacts de cette politique, tant pour elle que pour d’autres personnes trans. « Je n’ai pas eu de nouvelles. Il est occupé. Mon marqueur de genre n’est pas sa priorité », reconnaît-elle, tout en réitérant son soutien.

Elle souligne également que cette mesure pourrait affecter son droit de vote et estime que l’administration n’a pas pleinement mesuré les conséquences concrètes de cette décision.

Un débat révélateur

Au-delà du cas de Caitlyn Jenner, cette controverse met en lumière les effets très tangibles des politiques publiques sur la vie des personnes trans. Elle souligne aussi les tensions — parfois profondes — au sein même des communautés concernées, notamment lorsqu’il est question d’alliances politiques.

Dans un contexte où les droits des personnes trans sont de plus en plus politisés, cette affaire rappelle une réalité essentielle : les décisions législatives, souvent débattues en termes abstraits, ont des répercussions directes et immédiates sur la sécurité, la mobilité et la reconnaissance des individus.