Jeudi, 30 avril 2026
• • •
    Publicité
    AccueilActualitésDu Québec
    Du QuébecHomophobie

    L’UMQ et la Journée nationale de lutte contre l’homophobie

    Caroline Lavigne
    Par Caroline Lavigne
    0

    Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai prochain, les municipalités sont invitées à embarquer dans l’Effet Allié, un mouvement collectif porté par la Fondation Émergence dans le cadre de cette journée.

    Développé en partenariat avec l’UMQ, un guide pratique est également disponible aux municipalités afin de favoriser l’inclusion des personnes LGBTQIA2+.

    Parce que l’inclusion se construit dans nos milieux de vie, les municipalités peuvent affirmer leur engagement à favoriser des espaces respectueux, sécuritaires et inclusifs pour les personnes LGBTQ+.

    Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement, visitez  https://effetallie.ca/

    Abonnez-vous à notre INFOLETTRE!

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    60e anniversaire Danny Godbout au STOCK Bar

    Le Parlement européen veut interdire les «thérapies de conversion»