L’UMQ et la Journée nationale de lutte contre l’homophobie

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai prochain, les municipalités sont invitées à embarquer dans l’Effet Allié, un mouvement collectif porté par la Fondation Émergence dans le cadre de cette journée.

Développé en partenariat avec l’UMQ, un guide pratique est également disponible aux municipalités afin de favoriser l’inclusion des personnes LGBTQIA2+.

Parce que l’inclusion se construit dans nos milieux de vie, les municipalités peuvent affirmer leur engagement à favoriser des espaces respectueux, sécuritaires et inclusifs pour les personnes LGBTQ+.

Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement, visitez https://effetallie.ca/