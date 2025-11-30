L’administration Trump renonce à souligner la Journée mondiale du sida

Au sud de la frontière, le département d’État vient d’annoncer qu’il ne reconnaîtra plus officiellement la Journée mondiale du sida — mettant fin à des années de messages publics commémorant cette journée essentielle pour les communautés touchées.

Selon le New York Times, l’administration a demandé à ses employé·e·s de ne pas utiliser de fonds fédéraux pour organiser des activités liées à la Journée mondiale du sida, qui a lieu chaque 1er décembre. Il s’agit d’une rupture marquée avec une tradition remontant à 1993, alors que le président Bill Clinton avait publié la toute première proclamation présidentielle dédiée à cette journée.

Un courriel interne, obtenu par le NYT et par l’infolettre Substack To End a Plague… Again, précise que les employé·e·s doivent s’abstenir de « promouvoir publiquement la Journée mondiale du sida sur quelque canal de communication que ce soit, y compris les réseaux sociaux, les interventions médiatiques, les allocutions ou tout autre message destiné au public ».

Le personnel pourra assister à des événements externes organisés localement, mais n’aura pas le droit d’y prendre la parole ni de promouvoir leur participation en ligne, ajoute le courriel.

Interrogé par le New York Times, le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott, a défendu la décision en déclarant : « Une journée de sensibilisation n’est pas une stratégie. Sous la direction du président Trump, le département d’État travaille directement avec des gouvernements étrangers pour sauver des vies et favoriser le partage des responsabilités. »

Cette rupture survient alors que le PEPFAR — le plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida, un programme clé qui soutient des millions de personnes vivant avec le VIH à travers le monde — subit déjà des compressions majeures, avec d’autres réductions proposées par l’administration Trump.

Instituée en 1988, la Journée mondiale du sida demeure un moment crucial pour sensibiliser le public à la pandémie toujours en cours et pour se recueillir en mémoire des millions de personnes décédées du sida au fil des décennies.

Si l’ancien président Ronald Reagan avait finalement prononcé le mot « sida » en public seulement en 1985, c’est Bill Clinton qui, en 1993, est devenu le premier président américain à marquer la Journée mondiale du sida par une proclamation officielle.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si Donald Trump publiera une proclamation présidentielle pour le 1er décembre 2025. Mais tout porte à croire que ce sera peu probable.