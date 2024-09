La 25e édition du Concert Voix d’espoir/Voices of Hope, le 20 octobre

Normalement, on vous parle de cet événement pour le mois de novembre, en conjonction avec la Journée mondiale de lutte contre le sida. Mais cette année, ce concert se tiendra le dimanche 20 octobre, dès 19h30, toujours à l’église St. Andrew et St. Paul. On y entendra du Johannes Brahms, entre autres.

La date de Voix d’espoir/Voices of Hope a bel et bien été devancée «en raison de l’OSM qui est en tournée au moment où nous tenons normalement notre concert» d’expliquer Julia Mobbs, coordonnatrice à la collecte de fonds de la Maison du Parc. «Nous avons pensé que la mi-décembre serait trop tard, soit la date possible la plus rapprochée, Donc, nous nous sommes résolus à devancer la date de l’événement pour le mois d’octobre». Il ne faut pas oublier que ce concert sert à amasser des fonds pour la Maison du Parc qui a été fondée en avril 1991 et est maintenant l’une des dernières maisons d’hébergement communautaire VIH-sida toujours en activité au Québec. Bien entendu, à ses tout débuts, cette maison accueillait essentiellement les personnes qui allaient mourir puisqu’il n’y avait pas encore de remèdes efficaces et de trithérapies (antirétroviraux). Organisme sans but lucratif, la Maison du Parc reçoit maintenant des personnes adultes vivant avec le VIH, hommes et femmes. Elle leur offre l’hébergement, l’accompagnement dans leurs besoins physiques, affectifs, sociaux et leur procure des soins palliatifs. Oui, encore aujourd’hui, certaines personnes décèdent.



«Voix d’espoir/Voces of Hope signifie 25 ans de partenariat communautaire, de récolte de fonds pour nos résidentes et résidents dans le besoin et célébrant tout le travail accompli au fils des ans dans notre maison d’hébergement», rajoute Julia Mobbs.

Ce concert du 20 octobre prochain présentera deux œuvres majeures de Johannes Brahms : Schicksalslied Op. 54 (Chant du destin basé sur le poème écrit Friedrich Hölderlin) ainsi que Nänie Op. 82, qui aussi tiré d’un poème de l’autre allemand Friedrich von Schiller, lui-même faisant référence à la mythologie grecque.

Donc, deux pièces sombres qu’apprécieront sûrement les mélomanes et fans de Johannes Bramhs (1833-1897). Cette année, ce concert sera sous la houlette de la maestra Léa Moisan-Perrier avec les membres du chœur de St. Andrew et St. Paul et, bien sûr, les musiciens de l’Association des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). On a fait appel aussi à l’organiste Christian Lane.

Cette soirée est présentée par Raymond James Ltée avec les partenaires Or et Argent suivants : Morgan Stanley, Gilead Sciences, ViiV Healthcare, iA Groupe Financier, Power Corporation du Canada, la SAQ et Cascades.

INFOS | Maison du Parc, maisonduparc.org ou 514-523-6467.

À l’église St. Andrew et St. Paul, 3415, rue Redpath, Montréal.

Billets : admission générale, 50$ ; billets prestiges, 150$.

Billets: https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/d1df3767-c1dd-4f73-bb8a-c1bba0d655d0