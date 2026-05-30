L’agenda QUEER de Fugues de juin 2026 : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Dimanche 31 mai 2026

🏳️‍🌈 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🎭 The Doll House présente Rebel Girls: An All-Trans Femme Burlesque Show, The Wiggle Room

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » AUTOTHÉRAPIE de Mackenzy Bergile. Avec Autothérapie, le chorégraphe franco-haïtien Mackenzy Bergile entreprend un déboulonnage intérieur des « statues » qui façonnent son imaginaire. Ce solo ciselé se dévoile par « sessions » et par strates, de l’histoire coloniale aux trajectoires diasporiques contemporaines. Dans une puissante introspection chorégraphique, l’artiste interroge la transmission de mémoires incomplètes et la possibilité de les faire dialoguer, malgré les fractures. Inspiré par le spiralisme haïtien et nourri par une correspondance avec le grand poète Frankétienne, Mackenzy Bergile compose une œuvre faite de détours, de reprises et de transformations. La parole poétique rencontre une gestuelle hyperfluide, portée par sa « couleuvre vertébrale », technique qui fait du corps le lieu de passage d’une histoire mouvante. Yanvalou, Hip Hop et danse contemporaine s’entrechoquent dans un espace vivant, reconfiguré dans chacun des lieux où se dépose la pièce. Au Théâtre Prospéro.

👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand

🎭 Ligue d’impro Gailaxie, Cabaret Mado

🎭 Au FTA du 28 au 31 mai – » Baldwin and Buckley at Cambridge par Elevator Repair Service. Cambridge, 1965. Deux micros. Deux pupitres. Une joute verbale relevée oppose l’écrivain James Baldwin et l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr. L’un démonte le mythe du rêve américain, réalisé aux dépens des Noir·e·s. L’autre défend une société méritocratique, persuadé que les inégalités relèvent d’efforts individuels et non d’une histoire de domination. Deux visions du monde s’affrontent dans un débat rendu mythique par les images d’archives. La compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service (ERS) réactive mot pour mot ce duel d’idées comme un dispositif d’écoute active. Chaque phrase claque, chaque silence révèle la friction entre ce texte d’époque et un public d’aujourd’hui. Le langage devient terrain d’affrontement, mais aussi brèche où filtrent d’autres possibles, où se profile une maison à reconstruire… La parole n’est pas seulement citée : elle habite des corps au présent, électrise la salle et met en jeu une nation toujours convaincue de sa propre innocence. À la Cinquième Salle de la Place des Arts.

👑 Tracy Show avec invitées, au Cabaret Mado

💎 Dès 18h au bar LE DIAMANT ROUGE, la température monte sérieusement à l’intérieur. L’ambiance est moite, sensuelle… et les danseurs sont plus en forme que jamais, prêts à vous faire oublier le reste du monde. Laissez-vous tenter par une soirée où les regards s’attardent, les corps se dévoilent… et les limites s’effacent doucement. 1681 Sainte-Catherine Est, Montréal.

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

👑 Dernier dimanche à 18h pour le DIMANCHE SHOW! SALLY-D reçoit LADY MAGPIE et CASSAOVA. Dès la semaine prochaine les Dimanches en Délire seront à 19h. Cocktail

Lundi 1er juin 2026

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

👑 LANCEMENT DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION RÉGULIÈRE AU BAR LE COCKTAIL.

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est (ré)ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 2 juin 2026

🎭 Au FTA du 30 mai au 2 juin – » Querelle de Roberval de Kev Lambert + Olivier Arteau. Une scierie en grève qui sent la sueur et le stupre. En marge des piquetages, les regards affamés convergent vers Querelle, cet ouvrier trop beau, trop libre, et peut-être trop dangereux, qui trouble le désir masculin et la virilité ambiante. Les bouteilles volent et la rage éclate à coups de batte sous le regard combatif de Jézabel, témoin du drame. Faut-il recourir à la violence pour se faire entendre quand on appartient à une minorité en lutte — queer, autochtone ou ouvrière ? Le metteur en scène Olivier Arteau adapte le roman de Kev Lambert, à l’écriture aussi crue que raffinée, pour offrir un spectacle de chair et de colère qui déjoue l’hétéronormativité et le néolibéralisme. Entre fantasme et réalité, entre fracas d’usine et orgue vibrant à bord d’un 18-roues, la pièce se déploie en visions et images projetées où le public se fait voyeur. Querelle n’est plus un homme, mais une énigme offerte à nos obsessions. Au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts.

Mercredi 3 juin 2026

👑 La Maison du Parc présente : Oh La ! La ! – Une soirée cabaret drag queen exceptionnelle. Célébrons le talent, la communauté et l’engagement en soutien aux personnes vivant avec le VIH-sida à Montréal. Ce cabaret et spectacle de drags a pour objectif de financer cette maison de soins palliatifs. Durant la soirée, on aura la chance de voir la sensation drag montréalaise Manny Tuazon, accompagnée des fabuleuses animatrices Tracy Trash et Plastic Patrick! Joignez-vous à nous pour une soirée de spectacles, d’humour et de performances artistiques — le tout pour une bonne cause ! Billets: 25$ disponible ici. Date : le 3 juin 2026 Portes : 18h Spectacle : 19h, Cabaret Mado

🏳️‍🌈 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🏳️‍⚧️ Les Mercredis Trans au Diamant Rouge. Chaque mercredi, le Diamant Rouge s’embrase d’une énergie unique, audacieuse et irrésistiblement sensuelle. Une soirée où la diversité est célébrée, où la beauté se décline sous toutes ses formes… et où chaque regard devient une invitation.

Jeudi 4 juin 2026

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

👑 Le Jeudi, c’est CHANTE AVEC NOUS, une soirée sing-along ou le public est invité à chanter avec la drag vedette SISI SUPERSTAR (qui a participé à Canada’s Drag Race) au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎉 Les 45 ans du Normandie : Du 4 au 7 juin 2026, le bar le Normandie célèbre un anniversaire exceptionnel — 45 ans de rencontres, de souvenirs, de musique et de soirées inoubliables au cœur de Montréal. Joignez-vous à nous pour quatre jours de festivités mémorables, Au programme : ambiance festive, retrouvailles, surprises, bouchées, BBQ, Karaoké et bien sûr, tout ce qui fait l’âme du Normandie depuis 1981. Que vous soyez un habitué de longue date ou un nouveau visage, venez lever votre verre avec nous et célébrer cette belle histoire qui continue de s’écrire grâce à vous. 45 ans de passion, et ce n’est que le début ! On vous attend en grand nombre pour faire vibrer le Normandie comme jamais auparavant !

Vendredi 5 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

👑 VENDREDI C’EST EXQUIS / Friday Folies avec, en rotation, MOH DAFOK, SELMA GAHD et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Samedi 6 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 SAMEDI MON KIKI avec, en rotation, AIZYSSE BAGA, ESIRENA, CRYSTAL STARZ et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 4 au 6 juin – » The Romeo de Trajal Harrell. Une cérémonie venue d’un autre temps, belle et étrange, se déroule dans un décor diaphane et somptueux. Entouré de 12 interprètes éblouissant·e·s, le grand Trajal Harrell revient au FTA avec une danse fictive qui, dit-on, se serait transmise de génération en génération. Ainsi, le « Romeo » traverse le temps pour se rendre jusqu’à nous. Une danse que tout le monde connaît, même si personne ne sait d’où elle vient. Une danse de la nuit des temps qui sera encore là demain. Dans un long défilé, un foisonnement de personnages et de costumes se succèdent, formant un chœur hétéroclite, uni par cette danse qui brouille les frontières, mêle les origines, confond les époques. Au fil d’une traversée musicale exaltante, le chorégraphe états-unien convie la légèreté d’Isadora Duncan, le tragique du butō et la fougue du voguing. Une ode voluptueuse à la liberté ! Au Théâtre Jean-Duceppe.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

Dimanche 7 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

🎭 Au FTA du 4 au 7 juin – » Ces regards amoureux de garçons altérés d’Éric Noël + Philippe Cyr. Au bout de 60 heures passées dans la chambre 158 d’un sauna gai de Montréal, un homme se réveille désorienté, vidé, brisé. Que s’est-il passé ? Dans ce lieu minuscule transformé en théâtre de la confession, il remonte le fil des dernières années, des dernières heures. Foudroyé par la douleur aiguë du deuil amoureux, il se livre tout entier à ses désirs les plus enfouis, se débattant avec son manque et son envie de disparaître, jusqu’à la dépossession de son corps. Cette parole inexorable, propulsée au crystal meth, fait écho à une détresse trop souvent invisibilisée dans la communauté queer. Dans un vertigineux chapitre de vie, cet être a besoin de sombrer complètement avant de refaire surface dans la lumière du jour. Sous la direction sobre et précise de Philippe Cyr, le comédien Gabriel Szabo fait résonner la langue incisive d’Éric Noël, à la fois crue et romantique, qui expose avec honnêteté le spectre de la dépendance. Au Théâtre Prospéro.

Lundi 8 juin 2026

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 9 juin 2026

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

🎭 Au FTA du 7, 8 et 9 juin – » Réquiem para un alcaraván de Lukas Avendaño. Dans la culture Binnizá au Mexique, la conception des genres transgresse les structures patriarcales et binaires. Parmi les multiples possibles figurent les muxes. Cette identité ancestrale qu’incarne l’artiste Lukas Avendaño, dans la vie comme dans son œuvre, est au cœur d’un requiem si singulier et poignant qu’il voyage à la rencontre des publics depuis plus d’une décennie, avec la même curieuse pertinence. Du mariage aux funérailles en passant par un rituel de guérison, Avendaño se livre à une cérémonie flamboyante pour exalter la subjectivité muxe. Manifestations typiques de syncrétisme culturel, les gestes, les objets et les danses convoquées par l’artiste et anthropologue demeurent toujours vivants et percutants dans l’isthme de Tehuantepec. Or, leurs racines occidentales sont déjouées par ce corps mésoaméricain qui les sublime et les transforme. Généreuse et joueuse, une œuvre qui nous inclut et nous emporte. Au Théâtre Centaur.

Mercredi 10 juin 2026

🥳 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

🎭 Au FTA du 6 au 10 juin – » História do olho – Un conte de fées porno noir de Janaina Leite. « Pisser », « vomir », « sucer », « pénétrer » : autant de verbes périlleux à conjuguer sur scène. Si l’écriture pornographique peut tout grâce à son immatérialité, qu’en est-il du théâtre ? À partir du sulfureux récit de Georges Bataille, Janaina Leite fait le pari fou de donner vie à un espace de jouissance pur. Dépoussiérant l’érotisme patriarcal et provocateur de l’écrivain français sans jamais le juger, la créatrice brésilienne et sa bande explosive de 15interprètes réactualisent Histoire de l’œil en y frottant joyeusement à la fois leurs propres histoires et leurs organes génitaux. Empreint d’un esprit de jeu et de transgression fascinant, ce « conte porno noir » déplie toutes les éventualités du désir, métamorphose la violence en rituel, l’obscène en sublime. Une expérience immersive et humaine radicale, directement connectée à la chair et à ses pulsions primaires, débordantes, voire abjectes. À l’USINE C.

Jeudi 11 juin 2026

👑 Le Jeudi, c’est CHANTE AVEC NOUS, une soirée sing-along ou le public est invité à chanter avec la drag vedette SALLY-D (qui anime la soirée Place à la relève) au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Vendredi 12 juin 2026

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

👑 VENDREDI C’EST EXQUIS / Friday Folies avec, en rotation, MOH DAFOK, SELMA GAHD et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 13 juin 2026

👑 SAMEDI MON KIKI, animé cette semaine par Crystal Staz, avec invitées, au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Dimanche 14 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

👑 Les DRAG LUNCH sont de retour pour la saison estivale 2026 chez Restaurant Jimmy ! Un dimanche par mois, l’incomparable Michel Dorion reprend la scène avec ses invité·e·s pour un Dîner-spectacle haut en couleur, en rires et en performances ! Ouverture des portes : 11h Spectacle : Midi. Le menu régulier du restaurant sera offert sur place. Le repas n’est pas inclus dans le prix du billet du spectacle. Que ce soit entre amis, en famille ou seul pour célébrer l’été dans une ambiance festive et inclusive, les DRAG LUNCH du Jimmy sont le rendez-vous parfait dans Hochelaga ! BILLETS EN VENTE

Lundi 15 juin 2026

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 16 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026

🥳 Les mercredis FRIGID dès 22h au bar STUD.

Jeudi 18 juin 2026

👑 Le Jeudi, c’est CHANTE AVEC NOUS, une soirée sing-along ou le public est invité à chanter avec la drag vedette SISI SUPERSTAR (qui a participé à Canada’s Drag Race) au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Vendredi 19 juin 2026

🥳 Vendredi avec DJ A1r One, de 22h à 3h, le vendredi, au bar STUD.

💎 Dès que les lumières s’adoucissent, l’atmosphère au bar Le DIAMANT ROUGE devient électrique. Les corps sculptés s’animent au rythme de la musique, les regards se croisent, et la tension monte doucement… irrésistiblement. Ici, chaque mouvement est une invitation, chaque sourire un secret à découvrir. Le Diamant Rouge, c’est bien plus qu’un bar — c’est une expérience. Un lieu où le désir flirte avec l’élégance, où le charme des danseurs envoûte et où l’interdit semble à portée de main. Que tu viennes pour admirer, fantasmer ou simplement t’évader, tu y trouveras une ambiance chaude, accueillante et intensément captivante. Entre amis ou en solo, laisse-toi porter par la magie du moment…

👑 VENDREDI C’EST EXQUIS / Friday Folies avec, en rotation, MOH DAFOK, SELMA GAHD et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

Samedi 20 juin 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑 SACRÉES SOSIES, un spectacle de personnification avec EMMA DÉJÀ VU, Démone Lastrange et Cinantha Night, à 19h au bar Le Cocktail. Billets au https://www.lepointedevente.com/barlecocktail

Dimanche 21 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 22 juin 2026

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 23 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026

Jeudi 25 juin 2026

👑 Le Jeudi, c’est CHANTE AVEC NOUS, une soirée sing-along ou le public est invité à chanter avec la drag vedette LADY BOOM BOOM (qui a participé à Canada’s Drag Race) au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Vendredi 26 juin 2026

👑 VENDREDI C’EST EXQUIS / Friday Folies avec, en rotation, MOH DAFOK, SELMA GAHD et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Samedi 27 juin 2026

👑 SAMEDI MON KIKI avec, en rotation, AIZYSSE BAGA, ESIRENA, CRYSTAL STARZ et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Dimanche 28 juin 2026

🥳 DJ Flavio CUNHA, de 22h à 3h, tous les dimanches au bar STUD.

Lundi 29 juin 2026

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 30 juin 2026

Mercredi 1 juillet 2026

Jeudi 2 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026

👑 VENDREDI C’EST EXQUIS / Friday Folies avec, en rotation, MOH DAFOK, SELMA GAHD et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Samedi 4 juillet 2026

🦹🏻‍♂️ RUBBER LOUNGE – soirée où le latex et le PVC sont à l’honneur! Station de polissage à contribution volontaire pour financer les prochains voyages de Latex MTL 2025. Que vous soyez un adepte du latex ou simplement curieux de découvrir cet univers venez socialiser avec la communauté rubber 2SLGBTQIA+. Dress code: Latex, PVC ou vinyle. En collaboration avec le Club Phoenix de Montréal, dès 20 h, au Bar Aigle Noir.

👑 SAMEDI MON KIKI avec, en rotation, AIZYSSE BAGA, ESIRENA, CRYSTAL STARZ et un cocktail de drags, à 21h au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est)

Dimanche 5 juillet 2026

Lundi 6 juillet 2026

👑 Pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas le spectacle de la relève drag Place à la relève, les lundis, avec DALLY-D, au Bar Le Cocktail, dès 19h. Suivi des Lundi Chanter c’est payant!

🎶 Bar Le Cocktail est ouvert les lundis maintenant! ALLEZ CHANTER en karaoké AVEC CIMON, dès 21h, après Place à la relève.

Mardi 7 juillet 2026

Mercredi 8 juillet 2026

Jeudi 9 juillet 2026

Vendredi 10 juillet 2026

samedi 11 juillet 2026

Dimanche 12 juillet 2026

Lundi 13 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026

Jeudi 16 juillet 2026

Vendredi 17 juillet 2026

Samedi 18 juillet 2026

Dimanche 19 juillet 2026

Lundi 20 juillet 2026

Mardi 21 juillet 2026

Mercredi 22 juillet 2026

Jeudi 23 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026

Samedi 25 juillet 2026

Dimanche 26 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026

Mardi 28 juillet 2026

Mercredi 29 juillet 2026

Jeudi 30 juillet 2026

Vendredi 31 juillet 2026

Samedi 1er août 2026

Dimanche 2 août 2026

Lundi 3 août 2026

Mardi 4 août 2026

Mercredi 5 août 2026

Jeudi 6 août 2026

Vendredi 7 août 2026

Samedi 8 août 2026

Dimanche 9 août 2026

Lundi 10 août 2026

Mardi 11 août 2026

Mercredi 12 août 2026

Jeudi 13 août 2026

Vendredi 14 août 2026

Samedi 15 août 2026

Dimanche 16 août 2026

Lundi 17 août 2026

Mardi 18 août 2026

Mercredi 19 août 2026

Jeudi 20 août 2026

Vendredi 21 août 2026

Samedi 22 août 2026

Dimanche 23 août 2026

Lundi 24 août 2026

Mardi 25 août 2026

Mercredi 26 août 2026

Jeudi 27 août 2026

Vendredi 28 août 2026

Samedi 29 août 2026

Dimanche 30 août 2026

Lundi 31 août 2026

Mardi 1 septembre 2026

Mercredi 2 septembre 2026

Jeudi 3 septembre 2026

Vendredi 4 septembre 2026

Samedi 5 septembre 2026

Dimanche 6 septembre 2026

Lundi 7 septembre 2026

Mardi 8 septembre 2026

Mercredi 9 septembre 2026

Jeudi 10 septembre 2026

Vendredi 11 septembre 2026

Samedi 12 septembre 2026

Dimanche 13 septembre 2026

Lundi 14 septembre 2026

Mardi 15 septembre 2026

Mercredi 16 septembre 2026

Jeudi 17 septembre 2026

Vendredi 18 septembre 2026

Samedi 19 septembre 2026

Dimanche 20 septembre 2026

Lundi 21 septembre 2026

Mardi 22 septembre 2026

Mercredi 23 septembre 2026

Jeudi 24 septembre 2026

Vendredi 25 septembre 2026

Samedi 6 septembre 2026

Dimanche 27 septembre 2026

Lundi 28 septembre 2026

Mardi 29 septembre 2026

Mercredi 30 septembre 2026

Jeudi 1er octobre 2026

Mardi 2 octobre 2026

Mercredi 3 octobre 2026