Le Parti vert du Québec s’exprime sur différents sujets d’intérêts pour les personnes LGBTQI+

À l’approche des élections provinciales du 3 octobre 2022, nous avons contacté au déclenchement des élections au début septembre, les 6 principaux parti politiques du Québec — Coalition Avenir Québec, Québec Solidaire, Parti Libéral du Québec, Parti Québécois, Parti Vert du Québec et Parti Conservateur du Québec — pour connaître leur position officielle sur différents sujets d’intérêts pour les personnes LGBTQ+ du Québec. Il leur était possible de développer leurs réponses de la manière qu’ils désiraient le faire.

Seul le Parti conservateur du Québec a prétexté un manque de temps «en cette période électorale» comme excuse pour ne pas répondre aux questions de l’équipe de rédaction de Fugues. Nous avions tout de même donné un délai (flexible) d’au moins deux semaines aux différentes équipes pour répondre. Nous publions maintenant, dans leur intégralité et dans des textes distincts, les réponses reçues de la Coalition Avenir Québec, de Québec Solidaire, du Parti Libéral du Québec, du Parti Québécois, du Parti Vert du Québec et la non-réponse du Parti Conservateur du Québec.

Vous retrouvez ci-dessous les réponses du Parti vert du Québec.

1. Comment vous positionnez-vous par rapport à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ? Votre parti, s’il est (ré)élu, s’engagera-t-il à poursuivre le plan lancé par le gouvernement sortant ou proposer un plan différent (et si c’est le cas, que mettrez-vous spécifiquement de l’avant)?

Le Parti Vert du Québec est de l’avis que le gouvernement du Québec doit intensifier sa lutte contre l’intimidation, l’homophobie et la transphobie. Cette lutte commence sur les bancs d’école, mais doit se poursuivre partout dans notre société́. Nos concitoyen-ne-s des minorités de genres et sexuelles ont les mêmes droits que les autres et l’intolérance envers leur personne doit être ardemment combattue. Les diversités de genres et sexuelles au Québec ainsi que l’ouverture de notre société́ sont des sources de fiertés et doivent être célébrées.

À travers les dernières années, le gouvernement fédéral a présenté des excuses formelles à la communauté LGBTQIA2+. La ville de Montréal et son service de police se sont également excusés, entre autres, pour des actes de brutalité policière et des descentes policières violentes envers les membres de la communauté et leurs établissements. Un gouvernement du Parti Vert du Québec présentera des excuses formelles à la communauté LGBTQIA2+ et posera des gestes concrets afin de continuer la lutte pour l’égalité.

Afin de lutter contre la transphobie, le Parti Vert du Québec propose également la mise en place de salles de bains à genre neutre dans l’ensemble des écoles du Québec et des institutions gouvernementales.

2. Quelles mesures, comme gouvernement, entendez-vous prendre, si votre parti est élu, pour favoriser une meilleure acceptation par la population de la diversité sexuelle et de genre?

Nous proposons d’augmenter le soutien aux membres de cette communauté, via la création de centres jeunesses LGBTQIA2+ partout au Québec, notamment en région, là où le manque de ressources et l’isolement des jeunes LGBTQIA2+ sont les plus criants. Nous appuyons également le financement de mesures mieux adaptées aux personnes LGBTQIA2+, de couleurs et autochtones dont les besoins sont urgents. Nous proposons également une réforme des cours d’éducation sexuelle, qui en plus d’être introduits dès le secondaire, devraient mieux refléter la réalité des minorités de genres et sexuelles. Nous appuyons la mise en place de groupes de soutien aux élèves issus de la diversité de genres et sexuels dans l’ensemble des écoles ainsi que des salles de bains à genre neutre. La jeunesse est l’avenir du Québec, et nous nous devons de la supporter pleinement et de viser à son épanouissement.

3. Comme le rappelait récemment, le Conseil québécois LGBTQ, le sous financement est le principal obstacle à la réalisation de la mission et du bon fonctionnement des organismes 2ELGBTQI+ (Bispirituel.le.s, Lesbiennes, Gais, Bisexuel.les, Transgenres, Queers et autres personnes de la diversité sexuelle et de genre) ? Prévoyez-vous de remédier à cette situation. Si oui, de quelle(s) manière(s) ?

Nous appuyons une augmentation importante du financement. Comme mentionné, le Parti Vert du Québec appuie le financement de mesures mieux adaptées aux personnes LGBTQIA2+

4. Estimez-vous que l’inclusion des diversités est un enjeu d’importance pour les entreprises du Québec ? Et si oui, quelles sont les mesures que vous mettrez en place afin d’assurer l’inclusion de la diversité en milieu de travail, dont celle LGBT ainsi que le financement des initiatives allant dans ce sens?

La discrimination à l’embauche est l’un des plus grands obstacles de l’accès à l’emploi de nombreuses communautés. Ces minorités se voient refuser des postes et des promotions simplement en raison de leurs différences. Nous souhaitons aller de l’avant avec une Commission sur le racisme systémique au Québec puisqu’il est grand temps de contrer la discrimination à l’emploi. Les réalités intersectionnelles doivent aussi être prises en compte pour assurer une juste représentation : religieuse, raciale, LGBTQIA2+, autochtone, sexuelle, etc.

5. Dans un univers où l’avenir des médias québécois (journaux, magazines d’information et communautaires) est mis en danger par Google et Facebook (rappelons que plus de 75 % des revenus se retrouvent chez ces 2 entreprises). Un gouvernement dirigé par votre parti, s’engage-t-il à prendre les mesures économiques pour protéger l’avenir des médias spécialisés comme Fugues? Si oui, lesquels plus spécifiquement?

Le Parti Vert du Québec appuie un soutien financier des médias et du journalisme.

6. Dans la lutte contre le VIH, comment comptez-vous atteindre les objectifs de l’ONUSIDA, avec 95% des gens dépistés, 95% des personnes séropositives au VIH sous traitement et donc 95% de personnes devenant indétectables pour 2025 ?

Nous prévoyons des investissements massifs dans le système de santé publique et d’avantage de dépistage. Le PVQ propose de simplifier l’accès aux examens de dépistages d’ITSS, VIH, pap test, etc. Améliorer les services pour être certains de pouvoir offrir à tous/ toutes les tests de dépistage dans les mêmes endroits.

Le Parti Vert soutient également l’introduction des cours d’éducation sexuelle plus avancés pour lutter efficacement contre les maladies, mais aussi l’homophobie et la transphobie. Ces cours devront également refléter la réalité́ des personnes LBGTQIA2+.

Nous proposons aussi d’instaurer la gratuité des moyens contraceptifs (comme la pilule) et pour la contraception d’urgence.

7. Actuellement, une personne qui prend la PrEP (Prophylaxie pré-exposition) afin de prévenir de contracter le VIH, doit débourser le montant annuelle de la franchise de l’assurance médicaments (privée ou publique) tout comme les personnes vivant avec le VIH. Votre parti envisage-t-il la gratuité des soins lié au VIH/Sida et à sa prévention?

Oui, sous un gouvernement Vert l’ensemble des médicaments seront couvert par le système public.

8. La réforme du droit de la famille a été partielle. Le prochain gouvernement devra s’attaquer aux questions mises de côté, en particulier le dossier des mères porteuses, qui touche spécifiquement les couples d’hommes gais et les femmes qui ne peuvent porter d’enfants. Actuellement, les ententes conclues entre mères porteuses et les parents d’intention n’ont aucune valeur légale. Quelle est la position de votre parti à ce sujet?

Le Parti Vert du Québec appuie des consultations publiques sur le dossier.

Dans le même ordre d’idée, concernant l’adoption et la parentalité́, nous considérons que les couples homosexuels doivent avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Il n’y a aucun compromis à faire sur l’égalité́ entre les citoyen-ne-s et nous croyons que les parents homosexuels sont tout aussi capables que les parents hétérosexuels.

9. Votre parti est-il en faveur d’offrir une mention de genre neutre sur tous (ou certains) des documents officiels du Québec, à l’instar du passeport, comme la fait le gouvernement fédéral?

Le Parti Vert du Québec croit que les documents et pièces d’identité produits par la province pour les citoyen-ne-s devraient offrir une mention de genre volontaire ou une option de genre « neutre », pour celles et ceux qui ne s’identifient ni au genre masculin ni au genre féminin.

10. Comment comptez-vous soutenir le nouveau réseau international francophone LGBTQ, ÉGIDES, et de quelle manière comptez-vous dans des rencontres bilatérales et multilatérales faire valoir le respect des droits de la personne et des personnes LGBTQ à travers le monde ?

Nous comptons assurer une présence accrue du Québec dans cette institution.

11. Au plan des soins de santé, plusieurs personnes transgenres demandent la gratuité des chirurgies et des soins d’affirmation de genre, l’interdiction d’interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexe. Quelle est la position de votre parti à ce sujet?

Le Parti Vert du Québec s’engage à allouer des fonds afin que le gouvernement du Québec puisse couvrir l’ensemble des frais engendrés par la transition des personnes trans ; soins et consultations psychologiques, opérations, soins médicaux, traitement de documents et de pièces d’identité, hormonothérapie, etc.