Chris McGray : candidat de Projet Montréal au poste de conseiller municipal pour le district de Sainte-Marie

La conseillère sortante, Sophie Mauzerolle, ne se représentant pas, c’est Christopher « Chris » McGray qui portera les couleurs de Projet Montréal dans ce district. Chris McGray n’est pas un inconnu dans le quartier, puisqu’il s’est impliqué dans la sécurisation de certaines rues et dans l’amélioration du réseau cyclable.

Climatologue de formation, originaire des États-Unis, il a complété ses études doctorales à Montréal, ville dont il est tombé amoureux — amoureux aussi de la langue. Il parle couramment français. Enfin, comme homme gai, sensible aux réalités des communautés 2SLGBTQ+, il ressent un fort sentiment d’appartenance au Village.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous présenter ?

CHRIS MCGRAY : Comme citoyen et comme climatologue, je me suis investi dans le quartier pour tout ce qui touche au verdissement des rues, à leur sécurisation ou encore à l’apaisement de la circulation autour du pont Jacques-Cartier. De nombreuses petites rues sont utilisées pour rejoindre plus rapidement le pont. Je me suis beaucoup impliqué pour ralentir le trafic et sécuriser les rues, notamment pour les enfants. À travers cet engagement, et depuis plus de dix ans, je me suis rendu compte qu’en tant que citoyen, on pouvait faire bouger les choses à l’échelle municipale. C’est cet aspect concret qui m’a interpellé et qui explique aujourd’hui ma candidature.

Cet engagement se reflète même dans le choix de vos études ?

CHRIS MCGRAY : Je suis originaire des États-Unis, du Massachusetts plus précisément. Je suis venu à Montréal faire un doctorat en sciences atmosphériques. Je m’intéresse donc de près aux changements climatiques et à ce que l’on peut faire, à un niveau local, pour y répondre. Mais au-delà de ma formation, ce qui m’a frappé, c’est de réaliser qu’en tant que citoyen, on avait le pouvoir de faire bouger la municipalité. Je m’en suis rendu compte en assistant et en participant aux conseils municipaux. Je pense qu’on sous-estime notre pouvoir d’agir comme citoyen·ne·s à l’échelle municipale.

Est-ce que votre identité de gai a aussi joué dans votre choix de vous présenter ?

CHRIS MCGRAY : Pas nécessairement directement. Je ne suis pas impliqué dans des groupes 2SLGBTQ+, du moins pas récemment, mais c’est clair que cela a influencé mon choix de m’installer à Montréal, qui est, selon moi, beaucoup plus ouverte à la diversité sexuelle et de genre que bien des villes américaines. Je suis vraiment tombé amoureux de Montréal dès ma première visite et j’ai su rapidement que je voulais trouver une façon d’y vivre. Si je n’avais pas pu être reconnu tel que je suis, je ne me serais jamais présenté aux élections municipales. Plus jeune, j’ai été impliqué dans un groupe 2SLGBTQ+ à l’université, au Massachusetts.

Quels sont, selon vous, les principaux défis du district ?

CHRIS MCGRAY : L’itinérance, bien sûr, qui est liée à la crise du logement, aux coûts du logement, mais aussi à l’impact de la circulation. Nous sommes au centre-ville, avec l’accès au pont Jacques-Cartier. La grande majorité des garderies et des écoles de l’arrondissement Ville-Marie se trouvent dans le district de Sainte-Marie. Beaucoup de gens se déplacent à pied et nous devons nous assurer de leur sécurité. J’ajouterais la toxicomanie. Des initiatives existent, comme celles de Spectre de rue, qui joue un rôle essentiel dans la réduction des méfaits. Mais les organismes n’ont pas assez de ressources, c’est insuffisant, et cela exigerait un engagement plus ferme de la part des autres paliers de gouvernement.