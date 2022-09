Nouveautés automnales!

Le Buzz se fait attendre. Même s’il fait la couverture du guide de l’auto 2023, il faudra attendre 2024 pour que le microbus électrique de Volkswagen atteigne nos rivages. Et comme la marque allemande a misé sur le côté ludique et pratique, on s’attend à ce que le Buzz fasse un buzz dans l’histoire de l’automobile.

Et comme il coutera moins de 100 000 $, il ne sera pas surtaxé, comme c’est le cas depuis le 1er septembre dernier au Canada, pour celles et ceux qui achèteront un modèle à six chiffres. Cette taxe variera entre 10 % et 20 % selon le prix du véhicule. Si les propriétaires de véhicules sont mécontents, ils pourront suivre l’exemple de leurs homologues norvégiens, qui ont entamé une grève de la faim. Ces conducteur.trice.s de Tesla protestent pour que le constructeur californien mette un terme aux problèmes de qualité de ses modèles et soit plus actif pour offrir le service auquel ils et elles auraient droit.



À l’automne, c’est généralement l’annonce en grand des modèles de l’année suivante. Encore cette année, on ne déroge pas à la règle, mais les acheteurs se heurtent toujours aux délais de livraison. Pour le dire simplement, on passe commande et… on attend. Petit tour alors du côté des nouveautés. Cependant, il faut savoir que même si leur arrivée en sol canadien est prévue pour les mois à venir, les constructeurs ne peuvent se prononcer sur leur disponibilité à court et moyen terme. Ainsi, le Buzz de Volkswagen était prévu à l’origine pour cet automne, mais la conjoncture actuelle a forcé le constructeur à reporter sa mise en marché de presque deux ans.



Polestar 2 2023

La Polestar 2 2023 fait son entrée sur nos routes. Nous l’essaierons pour vous dans les semaines à venir. Deuxième véhicule produit par Volvo, dont la marque est passée en partie entre les mains des Chinois, il est plus pratique que la Polestar 1 qui était en fait un hybride sportif, dont le prix avoisinait les 200 000 $. La Polestar 2 se détaillera aux alentours de 69 000 $ et est présentée comme un véhicule électrique haut de gamme à prix compétitif. Mais attention aux options qui peuvent faire grimper la facture, comme l’ensemble performance au cout supplémentaire de 6 000 $ ou encore l’intérieur en cuir nappa pour un tout petit 5 000 $ de plus. Comme c’est le cas pour les marques Genesis et VinFast, il n’y aura pas de concessionnaires Polestar, la marque privilégiant l’achat en ligne. On parle aussi de quelques boutiques, qui n’auront toutefois rien à voir avec des salles traditionnelles de démonstration.



Chevrolet Equinox EV 2024

Ce nouveau modèle de Chevrolet se distingue du VUS compact de la marque non seulement par son moteur électrique, mais aussi par sa présentation qui en fait un modèle spécifique de la marque. Il est le dernier-né dans la gamme électrique du constructeur américain. Conçu spécialement pour les familles, on a privilégié le côté pratique et misé sur un prix des plus abordables.



Subaru Crosstrek 2024

Le Crosstrek, VUS sous-compact, connait un grand succès au Canada depuis son lancement en 2018. Légèrement restylé depuis, le temps était venu pour lui de se refaire une jeunesse. Fidèle à son habitude, Subaru fait évoluer ce modèle sans le changer totalement. Il sera disponible en version hybride rechargeable comme c’est déjà le cas actuellement.



Mitsubishi Outlander PHEV 2023

La seconde génération de ce VUS hybride pleine grandeur débarquera en novembre prochain. On notera parmi les changements un système de traction intégrale en mode électrique avec un moteur électrique sur l’essieu avant et un autre sur l’essieu arrière. De plus, il faut noter l’ajout d’une troisième rangée de sièges, qui sera offerte de série. Extérieurement, rien ne le distingue du modèle Oultander à essence disponible depuis quelques mois.



Genesis GV60

Genesis est la division de luxe de Kia. Elle cherche à diversifier sa gamme pour concurrencer Lexus (Toyota), Acura (Honda), ou encore Infiniti (Nissan). Construit sur la même plateforme que ses cousins Hyundai IONIQ5 et le Kia EV6, son design n’a rien à leur envier : un mélange d’audace, mais sans excès. Deux versions sont disponibles, équipées d’un rouage intégral grâce à deux moteurs électriques. Dans les innovations technologiques qui se généraliseront peut-être dans toute la production automobile, il faut souligner la présence d’une caméra intérieure de reconnaissance faciale qui identifie le conducteur dès qu’il touche la portière. Plus encore, un pavé à l’intérieur permet de mettre en marche le véhicule par reconnaissance digitale. En fait, la GV60 représente le meilleur de la production du constructeur coréen en matière de technologie et de luxe, ce qui explique le prix relativement élevé de ce modèle multisegment, qui ne peut se qualifier aux subventions fédérales et provinciales.