Le plein, à n’importe quel prix

Le prix de l’essence a dépassé les 2 dollars le litre dans plusieurs régions du Québec. Et , aucun risque de diminution tant que le détroit d’Ormuz sera fermé. Reste aux utilisateurs et utilisatrices de s’adapter, et peut-être de changer leurs habitudes. Est-ce une bonne affaire pour les constructeurs de véhicules électriques? Peut-être, mais tant que les prix, là non plus, ne baisseront pas — avec ou sans subvention —, le virage vers le tout électrique restera lent.

Pendant ce temps, le vent tourne chez Stellantis, le géant franco-italo-américain qui regroupe 15 marques, dont Chrysler, Ram, Dodge, Jeep et Fiat. Les ventes de certains modèles décollent. La fourgonnette Chrysler Pacifica a vu ses ventes bondir de 256 % au premier trimestre. Pour la sous-compacte Fiat 500e, on avance une augmentation des ventes de 72 %, que l’on explique par le retour des subventions au fédéral. Augmentation aussi de plus de 30 % comparativement à l’année dernière pour l’achat du RAM 1500 et du Ram Heavy Duty.

Et ce n’est pas tout. L’arrivée annoncée de 49 000 véhicules chinois par an, à la suite d’un accord Canada–Chine supprimant la surtaxe de 100 %, pourrait changer la donne. Stellantis pourrait ouvrir les portes de son usine de Brampton, en Ontario, pour l’assemblage de véhicules chinois de la marque Leapmotor, dont Stellantis est actionnaire (participation de 20 %). Le marché visé est bien entendu le Canada, mais aussi le Mexique. Le président américain a déjà réagi, menaçant de taxer tous les biens canadiens à hauteur de 100 % si une alliance semblable voyait le jour entre la Chine et le Canada. Le dossier est à suivre de près. Le monde de l’automobile ne cesse de bouger et doit s’adapter à des situations géopolitiques qui évoluent constamment. Et aucun constructeur n’a de boule de cristal pour prévoir comment se présentera le marché dans 6 ou 12 mois — ni, pour les propriétaires d’auto, combien ils et elles paieront le litre d’essence à la pompe dans un avenir rapproché.

En noir et blanc

Pourquoi tant de voitures noires et blanches sur nos routes? Question de revente. Les concessionnaires le confirment : les couleurs « neutres » trouvent plus facilement preneur. Mais les tendances évoluent. Le vert gagne du terrain, tandis que le bleu et le rouge perdent en popularité. Le gris et l’argent, eux, restent des valeurs sûres, surtout dans le haut de gamme — un symbole discret de réussite.

Kia Seltos 2027 : un joueur gagnant Les VUS sous-compacts ont la cote au Canada. Relativement abordables et peu gourmands, ils deviennent souvent le premier choix. Pour sa seconde génération, le Kia Seltos fait peau neuve, proposant plus d’espace ainsi qu’un tout nouveau design de la planche de bord, intégrant désormais toutes les technologies attendues dans un véhicule moderne, jusqu’à l’utilisation d’une clé numérique.

Sous le capot, on retrouve deux motorisations éprouvées : un moteur atmosphérique de 2 litres développant 147 chevaux, ou un 1,6 litre turbo de 190 chevaux. Ces modèles seront disponibles dès l’été prochain. Et cet automne, la marque coréenne proposera une motorisation hybride avec un petit moteur électrique sur l’essieu arrière, qui s’activera lors de l’utilisation du Seltos en mode quatre roues motrices.

Avec ses lignes harmonieuses, sa qualité de fabrication reconnue et ses capacités, le Seltos s’avérera un concurrent redoutable et fera peut-être de l’ombre à son faux jumeau, le Hyundai Kona, avant que celui-ci ne subisse une évolution.

Les Oscars de l’automobile

C’est au Salon international de l’automobile de New York que l’on consacre le véhicule mondial. Cette année, c’est le BMW iX3 (50 xDrive) qui s’est mérité la couronne. Il inaugure la nouvelle signature de BMW, tant pour ses lignes extérieures que pour son aménagement intérieur. Le constructeur parle de la « Neue Klasse », et l’on peut dire qu’il a décidé de frapper un grand coup.

Commençons par la technologie. Le BMW iX3 50 xDrive est animé par deux moteurs électriques développant ensemble 464 chevaux. La batterie de 400 kW peut se recharger en moins de 30 minutes. De plus, quatre ordinateurs permettent d’adapter le type de conduite souhaité, dont un mode appelé « Heart of Joy » pour maximiser le plaisir. Mais en choisissant cette « joie » au volant, l’autonomie s’en ressentira : les 643 kilomètres annoncés pourraient passer sous la barre des 500 kilomètres.

Le poste de pilotage affiche des accents futuristes. Oublions l’écran rectangulaire : BMW brise les lignes tout en conservant une orientation vers le conducteur. Pas d’instruments traditionnels derrière le volant, mais un écran très mince qui s’étend d’un bout à l’autre du pare-brise, avec des paramètres accessibles depuis l’écran central. Une alternative à l’affichage tête haute, baptisée « Panoramic Vision ». Enfin, le volant adopte une forme rectangulaire afin de ne pas nuire à la lecture de l’écran.

Le nouveau iX3 50 regorge de fonctionnalités, notamment via une application mobile permettant, entre autres, de stationner le véhicule à distance. Disponible dès cet été, ce VUS ouvre une nouvelle ère pour BMW, alors que d’autres utilitaires, berlines et sportives reprenant ce concept devraient être annoncés sous peu.