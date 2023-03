Kia Nero, plus écolo et design

Le design, ça vend. Et c’est ce qui permet au Kia Niro 2023 de se démarquer dans une mer de conformité automobile. Les tendances, ça vend aussi de plus en plus, et le Niro affiche clairement son côté environnemental, alors que le marché des voitures électriques prend de l’ampleur.

À l’intérieur comme à l’extérieur, le Niro 2023 arbore un design audacieux. Le choix des couleurs, des matières et des finitions vise à trouver l’équilibre parfait entre une approche durable et responsable de la mobilité et la vision des véhicules du futur. Le Niro incarne un sens du pratique et de l’aventure sophistiqué, fortement influencé par le véhicule concept HabaNiro dévoilé en 2019. Les phares avant des Kia Telluride et du tout nouveau Sportage adoptent un design inimitable et le Niro reste fidèle à cette tendance. Les feux de jours futuristes, inspirés des oscillations d’un électrocardiogramme, sont intégrés élégamment à la calandre en « museau de tigre », signature de la marque. Cette calandre est positionnée dans le prolongement du capot, accentuant l’individualité du véhicule, tandis que les éléments hexagonaux tridimensionnels de l’avant du Niro EV créent une apparence moderne et technologiquement évoluée.

Le profil du Niro est orné de cages de roues et de garnitures noires qui relient visuellement l’avant et l’arrière du véhicule. Le pilier C distinctif n’est pas seulement élégant, il est aussi fonctionnel, permettant à l’air de s’incruster pour améliorer l’aérodynamisme. Enfin, les jantes au design dynamique, offertes en 16 ou 18 pouces sur le Niro HEV, en 16 po sur le Niro PHEV et en 17 pouces sur le Niro VÉB, minimisent la résistance à l’air.

Stable et bien proportionné, le design arrière du véhicule, souligné par les piliers C latéraux, marie harmonieusement les contrastes. Les feux arrière minimalistes s’inspirent des feux de jour de Sportage, arborant la forme d’un boomerang, tandis que les DEL verticales apportent la touche finale au design époustouflant du Niro deuxième génération.

L’intérieur du tout nouveau Niro se modernise, grâce à un design minimaliste et fin contrastant avec son aspect technologiquement évolué et ses commandes intuitives et judicieusement positionnées. Le véhicule est équipé, de série, d’un tableau de bord à écran Super Vision de 4,2 pouces, secondé sur la planche de bord par un écran audio ACL de 8 pouces de série ou un écran multimédia de 10,25 pouces en option. Ce dernier propose une interface conviviale, permettant la séparation de l’écran pour faciliter l’utilisation du système d’infodivertissement, du navigateur et de la personnalisation des réglages. Un tableau de bord Super Vision de 10,25 pouces est également disponible (en option sur la version HEV et de série sur la version VÉB), offrant, en combinaison avec l’écran multimédia de 10,25 pouces, près de 21 pouces d’affichage numérique.

L’intérieur du tout nouveau Niro (VÉB) est tout aussi soucieux de l’environnement. Les garnitures de l’habitacle sont luxueuses au toucher et sont fabriquées à l’aide de matières recyclées et non animales. Le véhicule est également plus spacieux et confortable, grâce à des dimensions révisées qui allongent et élargissent l’espace des passagers et des bagages.

Comme c’était le cas de la première génération, le Kia Niro 2023 peut être choisi avec l’une de trois motorisations électrifiées, Le Kia Niro 2023 en version hybride se fie sur un quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique, d’une petite batterie et d’une boîte automatique à six rapports avec double embrayage, produisant un total de 139 chevaux. Ces chiffres sont inchangés par rapport à ceux de la génération précédente, mais le constructeur avance que le moteur profite d’un meilleur refroidissement, d’une réduction de la friction interne et d’une combustion plus efficace.

Le résultat, c’est une consommation encore plus basse, avec que les cotes ville/route/mixte sont maintenant de 4,5 / 4,4 / 4,4 L/100 km. L’ancien Niro hybride ne pouvait faire mieux que 4,6 L/100 km en conduite mixte. Pour ceux désirant faire l’expérience d’un véhicule électrique, mais qui ne sont pas prêts à se commettre à 100 %, le Niro hybride rechargeable propose la même motorisation que la version hybride conventionnelle, mais se dote d’un moteur électrique plus puissant et d’une batterie plus grosse, passant cette année de 8,9 à 11,1 kWh. La puissance totale s’élève à 180 chevaux, alors que l’autonomie en conduite 100 % électrique passe de 42 à 55 kilomètres. Évidemment, la version rechargeable est un peu plus performante que la version non rechargeable, et une fonction EV peut être activée afin de mettre le moteur à essence sur pause — bien que celui-ci démarrera à nouveau si l’on écrase l’accélérateur pour obtenir la puissance maximale.

Quant au Kia Niro 2023 entièrement électrique, son moteur électrique est connecté aux roues avant, produisant 201 chevaux. La motorisation du Niro électrique sortant affichait un couple de 291 livres-pied, un écart quand même notable. Toutefois, sur la route, on ne sent pas le nouveau Niro EV nécessairement plus lent lors des décollages, alors que les roues patinent moins, et la puissance du véhicule devrait être plus facile à gérer en hiver. Les ingénieurs de Kia auraient réussi à prolonger la durée de vie de la batterie et à faire passer l’autonomie maximale de 385 à 407 kilomètres. Le comportement routier de l’ancien Niro était appréciable, et celui de la nouvelle génération l’est davantage.

L’habitacle du Kia Niro 2023 profite d’une refonte totale, arborant une présentation similaire à celle des autres nouveaux produits de la marque. On obtient désormais un large panneau abritant à la fois l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système de navigation, ce dernier affichant une taille de 8,0 ou de 10,25 pouces. Les zones de boutons à l’écran sont grandes, les menus clairs, et le système comporte une foule de fonctionnalités. Il est compatible avec Apple CarPlay sans film, mais pas Android Auto pour le moment.

Parmi l’équipement disponible se trouve un affichage tête haute, un toit ouvrant électrique, des roues en alliage de 16 à 18 pouces, des sièges chauffants et ventilés, un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif, des sièges avant à réglage électrique avec mémoire de position pour le conducteur, un hayon à commande électrique, un clé numérique, une chaîne audio Harman/Kardon, un garnissage des sièges en tissu ou en similicuir, une recharge de téléphones par induction et un éclairage

d’ambiance à DEL.

Un système V2L est également disponible sur la version la mieux équipée du Niro électrique, permettant de recharger des appareils électroniques externes ou bien de procurer de l’électricité en camping ou lors des pannes de courant à la maison, par exemple. De série, le Niro comprend aussi le freinage autonome d’urgence, la prévention de sortie de voie et la surveillance des angles morts, entre autres.

Au Canada, le Niro EV est proposé en déclinaisons Premium, Premium+ et Limited, alors que la version hybride en offert en versions LX, EX, EX Premium et SX. Le Niro hybride rechargeable n’est disponible qu’en finition EX afin de garder son prix raisonnable. L’échelle de prix débute à 31 845 $ incluant les frais de transport et de préparation.

