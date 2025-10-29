Entre moments difficiles et fidélité à une marque

Le monde de l’automobile vit des heures difficiles et lui demande de prendre des virages à 180 degrés pour s’adapter. Pas facile quand on sait que la mise en marché d’un modèle peut prendre plusieurs années.

Les taxes, les décisions des gouvernements d’aider ou non, par des subventions, l’électrification du parc automobile obligent les constructeurs à revoir leur stratégie. Un exemple : les ventes de véhicules électriques ont chuté de 40 % au Québec ces derniers mois. Plus question alors de se départir du moteur thermique, comme certains manufacturiers le prévoyaient il y a encore si peu de temps.



De ce fait, Porsche a réduit le nombre de ses modèles tout électriques. La raison avancée : le constructeur veut se tourner vers une motorisation électrique plus efficace et faire une place importante aux véhicules thermiques. Il en va de même pour Mercedes qui souhaite revoir sa stratégie de véhicules électriques.



Le Volkswagen ID Buzz ne fait pas le… buzz

Du moins de ce côté de l’Atlantique. Erreur stratégique de la compagnie ? Peut-être. Avec l’importation des ID Buzz les mieux équipés, qui se détaillent à partir de 80 000 $, avec en plus une autonomie décevante, le résultat ne s’est pas fait attendre : les ventes ne sont pas au rendez-vous. Pour écouler les modèles 2025, la marque allemande s’est associée avec Electrify Canada pour proposer aux client.e.s quatre ans de recharge gratuite. Et comme ce n’était pas suffisant, le ID Buzz est proposé avec un rabais de 21 000 $ à l’achat dans le cadre d’une campagne promotionnelle baptisée Volksfest. Souhaitons que l’initiative porte ses fruits, d’autant que Volkswagen ne prévoit toujours pas d’importer des modèles moins chers comme on les trouve en Europe, ou encore les dérivés du Buzz comme les taxis et les camionnettes.



Kia EV5 2026

Pour s’y retrouver chez Kia, il faut interpréter la nomenclature des modèles de la marque coréenne. EV signifie un modèle électrique. Actuellement, deux Kia EV sont disponibles sur le marché : le EV6, un multisegment aux lignes originales, et le EV9, un VUS intermédiaire à trois rangées. Les VUS étant à la mode, il fallait pour étoffer la gamme un petit VUS. C’est maintenant fait avec l’arrivée, dans quelques semaines, du EV5. Un EV9 qui aurait rétréci au lavage puisqu’il reprend les lignes carrées, la même implantation des feux avant et des feux arrière. Même l’agencement de la planche de bord et la disposition de l’habitacle sont une copie de ce que l’on retrouve dans le EV9.



Comme c’est souvent le cas avec les véhicules électriques, deux motorisations sont proposées. Le modèle de traction sera propulsé par un moteur développant 215 chevaux. Pour le rouage intégral, deux moteurs se retrouveront dans le plancher pour une puissance de 262 chevaux. Quant à l’autonomie, on doit se fier pour le moment aux chiffres avancés par Kia, soit 454 km. Un peu moins que celle des modèles équivalents d’autres marques. Trois écrans forment la plateforme flottante, dont deux de 12,3 po, séparés par un plus petit de 5 po qui intègre les commandes de chauffage et de climatisation. Le petit VUS sympathique et surtout extrêmement logeable ne sera distribué qu’au Canada. Construit en Corée du Sud, il ne se retrouvera pas chez les concessionnaires Kia aux États-Unis. Quant au prix, il n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait être compétitif face aux modèles semblables, comme le Chevrolet Equinox EV et le Volkswagen ID.4.

NISSAN SENTRA

Nissan Sentra : bonne à tout faire

L’édition 2026 de la Sentra sera peut-être un peu plus excitante que les générations précédentes. Acheter une Sentra représentait un choix raisonnable pour celles et ceux qui considèrent qu’une auto doit être un moyen de transport adapté à leur quotidien, sans plus. Ses performances et sa conduite ne provoquent aucun frisson, mais on aime l’habitabilité spacieuse pour un véhicule de cette taille, et peut-être aussi le frisson que l’on pouvait ressentir à la pompe, la Sentra étant réputée pour sa faible consommation d’essence.

Attention, la nouvelle mouture prévue pour la fin de l’année ne marquera pas un grand changement, puisque Nissan a décidé de conserver le même moteur. Disons que le constructeur a choisi de lui donner un petit peu plus de pep visuellement, un look très légèrement sportif, avec un design qui s’inspire d’autres modèles de la marque.

Ainsi, les lignes sont biseautées, apportant plus de relief et d’originalité. La planche de bord a été redessinée avec deux grands écrans rectangulaires, dont l’un est tactile pour, entre autres, choisir la climatisation et la ventilation désirées. Rien de bien révolutionnaire, on est dans l’air du temps.



Sous le capot, le même moteur qui a fait ses preuves et dont on souligne encore sa frugalité, même si cela impose une conduite pas très enivrante. Le véhicule quatre cylindres de 2 litres produisant 149 chevaux n’est pas un foudre de guerre. Il semblerait que la boîte de vitesses, Xtronic, à variation continue aurait été modifiée pour améliorer les accélérations.



Trois versions seront disponibles : la S, la SV Premium et la SR Premium. La dernière se veut la plus luxueuse et affiche un look plus sportif. Petit bémol, Nissan ne prévoit pas pour l’instant de produire une Sentra hybride ou tout électrique. Mais, compte tenu des ventes qui sont toujours au rendez-vous pour ce modèle apprécié de la clientèle, on peut penser que les dirigeants de la marque considèrent qu’on ne change pas une formule gagnante.



Êtes-vous fidèle à une marque ?

Régulièrement, des études sont demandées pour connaître le taux de fidélité des acheteurs et des acheteuses à un constructeur. Malheureusement, aucune étude ne s’est intéressée au marché 2SLGBTQ+. Serions-nous plus fidèles ou plus volatiles que le reste de la population ? Serions-nous plus sensibles aux modèles originaux ou encore aux dernières nouveautés qui apparaissent chaque année ?



Mais, peut-être vous reconnaîtrez-vous dans les résultats d’une étude américaine qui avance que 49 % des acheteurs et acheteuses sont accros à une marque, le taux le plus bas jamais enregistré. C’est Ford qui remporte la palme pour ses camionnettes : 66 % des client.e.s continueront à se tourner vers la marque. Pour les VUS populaires, ils et elles sont 62 % à être satisfaits de la marque japonaise Honda. Même pourcentage pour Toyota dans le choix de voitures populaires. Quant aux véhicules de luxe et sportif, c’est Porsche qui retient captifs le plus grand nombre d’aficionados, avec un taux de fidélité de 58 %.

