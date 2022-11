BLEND after party Mundial Montréal à la SAT

Le 18 novembre, l’événement BLEND after party présenté par M pour Montréal, Mundial Montréal dans le dome de la Société des arts technologiques [SAT], présentée en collaboration avec FUGUES MAGAZINE et MTL 24/24.



Une célébration inclusive qui mettant en valeur quatre collectifs notoires de Montréal : Club Sagacité, Bahay Collective, Discoño et FLAT COLA MTL. Ces derniers ont créé de nouveaux mouvements et espaces à Montréal et à l’international pour les communautés BIPOC et queer, tout en inspirant une vague de nouvelles explorations musicales reliant les sons traditionnels de différents endroits avec la production de musique électronique et la culture DJ.

BLEND after party à la SAT – photos Michel Bazinet



BLEND after party à la SAT – photos Marc Landreville



Kizavibe dans le cadre de M POUR MONTRÉAL à la SAT – photo Marc Landreville



Mundial Montreal et M POUR MONTRÉAL/M FOR MONTREAL réunissent de nombreux collectifs locaux dont les événements relient les beats globaux, la scène rave et des membres de diasporas sous-représentées au Canada. Le BLEND after party à la Société des arts technologiques clôturait ces prestigieux rassemblements de l’industrie.

INFOS | mundialmontreal.com et mpourmontreal.com