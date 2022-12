Le parlement du Niger s’apprête à voter la criminalisation de l’homosexualité dans le pays

La grande majorité de la population du Niger est musulmane, mais il a un gouvernement laïc et il n’existe actuellement aucune loi spécifique sur les relations homosexuelles. Un vide juridique que bien des députés jugent inadmissible et comptent légiférer sur la question. Selon eux, les relations homosexuelles sont contraires aux croyances religieuses et culturelles du peuple.

La BBC rapporte que la proposition a été présentée au président du Parlement par Nana Djibou Harouna, une députée de la région sud de Maradi. Elle a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi dans la capitale, Niamey, que cette décision visait à protéger les « droits et intérêts du public ». Mme Haruna a décrit l’homosexualité comme un « problème affectant notre société ».

La question devrait être débattue dans les prochaines semaines probablement mais au-delà de l’aspect criminalisation, on ne sait pas exactement la sanction qui va être proposée dans la législation.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après qu’un tribunal de Maradi a acquitté deux jeunes femmes d’accusations liées au lesbianisme parce qu’il n’y avait pas de législation claire criminalisant les relations homosexuelles.

Au lieu de cela, elles ont été emprisonnées pendant deux ans après avoir été reconnues coupables d’avoir publié leurs vidéos nues sur les réseaux sociaux dans lesquelles elles auraient été vues en train de commettre un acte lesbien.