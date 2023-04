Peut-on échapper à l’histoire de notre vie ? 

C’est un peu la question à laquelle tente de répondre le film d’Olivier Peyon, adapté du roman largement autobiographique de Philippe Besson. Arrête avec tes mensonges est moins une adaptation stricte qu’une version complémentaire du livre, bien que tous deux racontent une transmission blessée, entre honte, différences de mode de vie, passion masculine et dialogue entre deux générations tenues par un secret de famille.

Stéphane Belcourt, romancier célèbre, parraine le bicentenaire d’une célèbre marque de

cognac. C’est aussi l’occasion pour lui de revenir dans sa ville d’origine, qui a forgé l’homme qu’il est par la suite devenu. Lors d’une séance de dédicaces, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour, Thomas. Un amour de jeunesse —sans doute le plus intense de sa vie — qui ravivera les fantômes et les troubles d’un passé qui le hante encore.

Malgré un point de départ cousu de fil blanc (ou rose), il y a dans le film (comme dans le livre de Besson) la générosité assez rare de faire dialoguer des cultures, des âges et des modes de vie différents dans ce qu’ils ont d’intime, quitte à ne pouvoir le partager longtemps. Porté par Guillaume de Tonquédec (Stéphane) et Victor Belmondo (Lucas), le film est saisissant dans l’interprétation de ses comédiens, enveloppant une douleur concrète et visible jusqu’au plus profond de leur jeu. La rencontre entre Stéphane et Lucas marque le retour de souvenirs qu’on ravive par des flash-back, et ce de la première rencontre jusqu’à un adieu déchirant. On comprend dès lors les enjeux et les tabous autour de cette relation.

Efficace, tel est le mot que l’on pourrait employer pour parler de la prestation de Guillaume de Tonquédec, qui dégage une innocence et une candeur touchante à la limite de la vérité. Victor Belmondo se positionne davantage comme un guide, traversant la ville avec Stéphane sur la route des souvenirs, au bord d’un lac, dans une librairie. Et si les paysages du Sud de la France et un Julien de Saint-Jean en bum à moto semblent rendre hommage au film Les Roseaux sauvages d’André Téchiné, le visage de Victor Belmondo constitue sans doute le plus beau réceptacle de ce film âges notamment dans l’avant-dernière scène d’une grande beauté.

Arrête avec tes mensonges navigue dans les eaux parfois troubles de la nostalgie, entre les souvenirs d’une ville remplie d’histoire et des souvenirs plus personnels marqués par des lieux qui ont vu naître l’amour. L’enjeu du film est de comprendre comment cette relation, qui semblait belle et infinie, s’est terminée de manière radicale, laissant un vide profond dans le cœur du romancier. À travers leurs questionnements, Stéphane et Lucas vont, l’un comme l’autre, tenter de trouver des réponses.

Le titre est révélateur d’un monde où il est difficile d’assumer pleinement son être. Un monde où l’on avance masqué, de peur d’être vu sous son véritable jour. Et c’est d’ailleurs expliqué de manière très juste par Stéphane, racontant la genèse de son amour pour l’écriture lorsqu’il était enfant, imaginant la vie d’inconnus qui croisaient sa route, devant une mère insensible face à la fantaisie dont fait preuve son fils et qui lui répétait « Arrête avec tes mensonges » qu’il interprétait par « Arrête avec tes histoires. »

D’une certaine façon, le film s’intéresse à la dualité entre mensonge et histoire. Une histoire, est-elle un mensonge, ou simplement une manière d’extérioriser une vérité difficile à assumer? C’est d’ailleurs le propre de l’écrivain, qui manie l’art des mots comme un exutoire de sa propre existence. 6

Yannick LECLERC [email protected]

INFOS | Arrête avec tes mensonges d’Olivier Peyon (Fr, 1h38) avec Guillaume de Tonquédec, Victor Belmondo, Jérémy Gillet, Julien de Saint-Jean, Guilaine Londez… Sortie sur les écrans, le 5 mai.

Pour lire notre entrevue avec Guillaume de Tonquédec et Olivier Peyon