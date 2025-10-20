Noah Schnapp : comment Stranger Things l’a aidé à faire son coming out

L’acteur de la populaire série Stranger Things a révélé son homosexualité en 2023, à l’âge de 18 ans. Mais bien avant cette annonce publique, certaines questions intrusives de journalistes l’avaient déjà mis mal à l’aise.

Aujourd’hui âgé de 21 ans, Noah Schnapp est revenu, avec ses collègues, sur son rapport à la célébrité et au succès précoce dans une entrevue accordée au magazine Time.

Pour le jeune comédien, les tournées promotionnelles ont parfois été difficiles, notamment en raison des questions insistantes sur son orientation sexuelle, alors que son personnage, Will Byers, faisait lui-même l’objet de nombreuses spéculations. Dans la quatrième saison de la série, diffusée sur Netflix, les sentiments de Will pour son ami Mike Wheeler laissaient d’ailleurs peu de doutes quant à son homosexualité.

« Quand j’étais plus jeune, j’avais très peur d’en parler », a confié Schnapp.

« Certains journalistes étaient curieux et me demandaient sans cesse : “Est-il gai? Es-tu gai?” J’avais 12 ou 13 ans. Je ne savais pas quoi répondre… Je ne le savais pas moi-même. »

En janvier 2023, quelques mois après la diffusion de la quatrième saison, Noah Schnapp a fait son coming out sur TikTok, publiant une courte vidéo accompagnée de la légende : « Je pense que je suis plus semblable à Will que je ne le pensais. »

L’acteur a ensuite expliqué au magazine Variety que l’évolution de son personnage avait été déterminante dans son propre cheminement personnel.

« Une fois que j’ai pleinement accepté que Will était gai, j’ai rapidement pu l’accepter pour moi-même », a-t-il confié. « Je serais dans une situation complètement différente si je n’avais pas joué Will. Ce rôle m’a aidé à grandir et à m’accepter. Si je ne l’avais jamais incarné, je serais probablement encore dans le placard. »

Avant le tournage de la cinquième et dernière saison, Schnapp a précisé que son approche du personnage avait évolué, à la lumière de ce qu’il a vécu.

« En sachant tout cela sur moi et en pouvant l’investir dans mon jeu, je me sens sincèrement enthousiaste », a-t-il affirmé.

INFOS | La cinquième saison de Stranger Things sera diffusée sur Netflix à compter du 26 novembre prochain.