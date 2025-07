Fairmont Le Reine Elizabeth « Célébrer, inclure etfaire une différence »

Alors que la Fierté battra son plein à Montréal, l’équipe du Fairmont Le Reine Elizabeth s’apprête à déployer une série d’événements hauts en couleur, alliant plaisir, drag et engagement communautaire. Nous avons rencontré Gifty Mane, spécialiste marketing et relations publiques, pour en apprendre davantage sur cette programmation vibrante et les valeurs qui l’animent.

Un hôtel qui fait place à la diversité



Fairmont Le Reine Elizabeth propose une programmation impressionnante pour la Fierté 2025. Qu’est-ce qui vous anime derrière ces événements?

Gifty Mane : Nous voulons créer des expériences mémorables tout en réaffirmant notre engagement envers l’inclusion. Chaque événement est pensé pour rassembler, célébrer et soutenir. L’ambiance est festive, oui, mais elle est aussi porteuse de sens : nous voulons faire une vraie différence pour la communauté 2SLGBTQIA+.

CRÉDIT PHOTO : MATT SMILENOT

Drag Brunch, Céline Dion et Party Défilé : un trio gagnant

Parlons de la programmation! Qu’est-ce que le public peut attendre cette année?

Gifty Mane : Ça commence fort le samedi 2 août avec un événement festif et gourmand : un Drag Brunch au Marché Artisans, entre 10 h et midi. Imaginez : un brunch à volonté avec crêpes, fromages, pâtisseries, œufs, bacon… et surtout, des performances éblouissantes de Miss Fountain, Jessie Précieuse et Moh Dafok. Nous misons sur une ambiance chaleureuse et inclusive dès le matin!

Et le thé de l’après-midi Céline Dion? C’est unique!

Gifty Mane : Absolument! Le samedi 9 août, le restaurant Rosélys vibrera au rythme de Céline Dion avec un Drag Thé spécial, de 11 h 30 à 13 h 30. Bobépine et Lady Guidoune vous offriront un spectacle inoubliable mêlant performances, humour et looks thématiques en l’honneur de la diva, tandis que vous dégusterez des thés raffinés et des douceurs. Ce sera un moment à la fois glamour et plein de nostalgie!

Et le clou du spectacle?

Gifty Mane : Le dimanche 10 août, la Terrasse Nacarat se métamorphosera en un immense Party Fierté Nacarat! Avec une vue imprenable sur le boulevard René-Lévesque, ce sera le point de rassemblement idéal pour assister au défilé. DJ Heartbreak Ting fera vibrer les platines, tandis que les drag queens Adriana, Carmen Sutra et Foxy Lexxi Brown enflammeront la scène. Un BBQ et des cocktails raffinés seront également au menu.

De plus, 10 $ par billet seront directement versés à la Fondation CANFAR pour soutenir la prévention du VIH.

Un engagement concret, toute l’année

Au-delà des festivités, l’hôtel s’investit activement dans des causes sociales. Pouvez-vous nous en dire plus?

Gifty Mane : Oui! Depuis 2022, notre comité d’affinité (équité, diversité, inclusion) a mis en place des initiatives concrètes. Chaque année, nous marchons fièrement au Défilé de la Fierté aux côtés de nos collègues des hôtels Fairmont de l’Est du Canada. Nous organisons un événement Cyclo-Fierté qui en 2024 a permis de récolter 22 000 $ pour Interligne, un service d’écoute essentiel qui offre du soutien aux personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Enfin, nous assurons des formations régulières à nos cadres sur les identités de genre et les biais inconscients.

CRÉDIT PHOTO : MATT SMILENOT

Certifications, drapeau et ressources : un accueil affirmé

Comment le personnel du Fairmont est-il outillé pour accueillir une clientèle queer avec respect?

Gifty Mane : Nous sommes fiers de nos certifications telles que IGLTA, Expedia LGBTQ Friendly et Booking.com Proud Certified. Plus que de simples distinctions, elles reflètent notre

engagement profond : nous formons activement notre personnel, mettons en place des politiques d’inclusion claires et cultivons un environnement sûr et accueillant. Le drapeau de la Fierté flottant sur notre façade est un symbole visible de notre ouverture. Nous offrons également à nos invités queer des ressources locales pertinentes, notamment des informations sur les événements, lieux et services adaptés à la communauté 2SLGBTQIA+, grâce au contenu de Fugues. De plus, notre conseiller en développement durable et gouvernance sociale au Fairmont Le Reine Elizabeth veille à ce que toutes nos initiatives soient en parfaite adéquation avec nos valeurs d’inclusion et d’équité, assurant ainsi un

impact réel et durable.



Un mot de la fin?

Gifty Mane : Queer, festif, engagé : c’est ce que nous souhaitons offrir cet été.

Chaque billet acheté, chaque brunch savouré, chaque drag applaudi, c’est aussi un geste

concret pour soutenir des organismes comme CANFAR. Nous vous attendons avec le cœur grand ouvert!

INFOS | Drag Brunch https://www.marcheartisans.com/drag-brunch

Drag Thé Céline https://www.restaurantroselys.com/drag-tea-celine-dion-edition

Party Défilé Fierté https://www.barnacarat.com/Terrasse_Bar_Nacarat

Fondation CANFAR https://canfar.com