La satire musicale intergalactique : Un Sith et son péché

Après deux représentations sur la Rive-Sud, UN SITH ET SON PÉCHÉ arrive à Montréal le temps de cinq représentations au Théâtre la Comédie de Montréal dans le cadre du Festival international de films Fantasia. Retrouvez la princesse Leïa, Luke Skywalker et Darth Vader dans l’univers loufoque et déjanté de STAR WÂRS D’ICITTE. Un rendez-vous intergalactique à ne pas manquer!

UN SITH ET SON PÉCHÉ est un spectacle où douze comédiens donnent vie à un texte bien ficelé où l’humour décalé ne laisse personne indifférent. D’ailleurs, vous retrouverez sur scène la comédienne et humoriste Claire Jacques que le Québec a adoré en Grand-mère Addams dans la version québécoise de la comédie musicale La famille Addams (Groupe Entourage).

Créé par Les productions de l’Épopée, cet hommage satirique des épisodes IV, V, VI (1977 à 1983) de la célèbre saga de George Lucas, a su faire ses preuves depuis 2023 jouant à guichet fermé et remportant les prix de Coup de coeur du public et Comédie exceptionnelle lors de la 33e édition du Festival St-Ambroise Fringe de Montréal.

Les productions de l’Épopée, c’est 18 ans de passion pour la scène, la musique et le rire. Spécialisée dans la création de satires musicales originales, la compagnie a pour mission de rendre le théâtre accessible, rassembleur et profondément divertissant, en détournant avec intelligence les grands classiques de la culture populaire. Sa signature : des spectacles drôles, audacieux, festifs, colorés, porteurs de sens et d’autodérision. Le but étant de bâtir une nouvelle génération d’artistes complices de leur époque.

L’équipe de création

● Conception originale : Raphaëlle Proulx-Tremblay & Catherine Bastien

● Mise en scène : Catherine Bastien, Bogdan Batrinu

● Autrice : Catherine Bastien

● Direction musicale : Florence Bizard

● Chorégraphies : Raphaëlle Proulx-Tremblay, Danaë Arend, Isabelle Kienzle

● Coach vocal : Jonathan D’amour

● Distribution : Claire Jacques, Zach Evrard, Sylvain Junior Giroux, Jonathan D’Amour, Léonard Châteauvert, Julie Leclerc, Joël Marchand, Alexanne Genest, Anne Tchiniaev, Simon Fortier et Sabrika Leduc

INFOS | UN SITH ET SON PÉCHÉ, cinq représentations dans le cadre du Festival Fantasia, au Théâtre la Comédie de Montréal – 1113 Boul. de Maisonneuve E.

Mercredi 23 juillet, 20h

Jeudi 24 juillet, 20h

Vendredi 25 juillet, 20h

Samedi 26 juillet, 20h

Dimanche 27 juillet, 14h

Billets disponibles via le site Les productions de l’Épopée