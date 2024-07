CAVA DÉLICAT RESERVA ROSÉ

CASTELL DE VILARNAU, DO CAVA COMTATS DE BARCELONA (ESPAGNE)

Code SAQ: 15108461 | 18,40$

ALERTE À L’AUBAINE ! Il sera sur les tablettes prochainement, alors soyez à l’affût. Un savoureux mousseux végane et bio, avec un long élevage, en bas de 20 $, ça ne court pas les rues. Les bulles sont exquises et fines. Le nez est accrocheur avec ses notes de fruits rouges et de fleurs. La bouche est satinée, longue et offre de douces notes de pomme et de framboise. C’est plutôt sec et ça finit avec un bel équilibre entre une jolie amertume et une acidité croquante. Et ils prennent grand soin de minimiser leur empreinte carbone. Un choix gagnant de l’été 2024.