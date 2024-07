Ce qui promet d’être les temps forts du festival ÎleSoniq 2024

À regarder le lineup des artistes qui performeront au festival ÎleSoniq en août, l’été continuera d’être particulièrement festif et chaud à Montréal — en pleines célébrations de la Fierté —, les 10 et 11 août prochains au parc Jean-Drapeau.

Festival unique en son genre au Canada, ÎleSoniq est de retour pour une 9e édition le week-end des 10 et 11 août 2024. Cet événement de musique haut de gamme offrira des performances spectaculaires par l’entremise de nombreuses scènes proposant des visuels époustouflants, des effets pyrotechniques explosifs, le tout couronné de systèmes offrant une grande puissance sonore. La programmation ambitieuse fera certainement lever le party le temps d’un week-end inoubliable au parc Jean-Drapeau avec, en toile de fond, la vue sur Montréal.

Comme chaque année, îLESONIQ débutera dès le vendredi soir, soit le 9 août, avec un party haut en couleur au centre-ville de Montréal. Les têtes d’affiche d’îLESONIQ 2024 incluent le légendaire Néerlandais, aussi connu comme l’un des plus grands DJ au monde, Tiësto. Ayant été parmi les premiers DJ à fouler la scène de la musique électronique à Montréal, Tiësto fut également le tout premier artiste booké par l’équipe d’îLESONIQ en 2014 lors de l’édition inaugurale du festival ! Le Parrain de l’EDM est de retour pour faire danser la foule au rythme de ses nombreux hits et remix.

DJ Snake, DJ et producteur emblématique, a taillé sa place parmi les grands avec des succès tels que « Loco Contigo » (avec J Balvin et Tyga), « Taki Taki » (avec Selena Gomez, Cardi B et Ozuna), « Let Me Love You » (avec Justin Bieber), et son tout premier grand succès, « Turn Down for What » (avec Lil Jon). Lauréat de plusieurs prix GRAMMY, DJ Snake connaît une période prospère, faisant même salle comble au Stade de France à Paris en l’espace de seulement quelques minutes ! Selon certaines rumeurs, ce serait peut-être son dernier spectacle, mais avant de faire ses adieux.

Cette année, Gims apportera une touche franco-congolaise au festival, proposant une union parfaite entre rap et afrobeat. Ayant performé à guichets fermés au Centre Bell aux côtés de son frère Dadju il y a à peine quelques mois, Gims a déjà conquis les cœurs des Montréalais. Également originaire de France, l’énigmatique Vladimir Cauchemar est un génie créatif caché sous un masque de squelette dont les explorations sonores, mettant de l’avant du rap français sur fond instrumental, transcendent les frontières, sautant d’un genre à l’autre.

îLESONIQ l’accueillera pour la toute première fois cet été sur la scène NEON, où sa performance sera assurément un délice pour tous les sens, d’autant plus qu’il présentera éminemment son spectacle Anthropology 2 en Amérique du Nord, une expérience visuelle impressionnante. Foulant également pour la toute première fois le site, l’artiste EDM d’origine australienne Timmy Trumpet ne manquera pas de nous montrer les raisons pour lesquelles il est considéré comme l’un des meilleurs artistes de style électro en enflammant la scène accompagné de sa fidèle trompette. Montréal vibrera au rythme de grands artistes en exclusivité, dont l’acteur et DJ Idris Elba (aussi connu sous le nom de DJ Big Driis), et l’étoile montante de la techno, Lilly Palmer, qui tous deux joueront leur tout premier set au Québec dans le cadre du festival.

Pour les fans de techno mélodique, l’acteur et DJ allemand Paul Kalkbrenner fera son propre canevas musical avec un set en direct, comme il a l’habitude de le faire, déconstruisant des pièces musicales pour en faire des morceaux uniques et envoûtants. Également de l’Allemagne, Ben Böhmer participera pour la deuxième fois au festival. Ceux et celles qui ont assisté à son set de house progressif en 2022 savent qu’il s’agit d’un événement à ne pas manquer.

Turbulences participera pour la première fois à îLESONIQ, ainsi que deux artistes français innovants, Space92 et POPOF, qui serviront des performances technos hautes en énergie qui feront assurément danser la foule. Le duo italien féminin Giolì & Assia se démarquera en offrant un spectacle hybride avec penchant mélancolique. Multi-instrumentistes et productrices réputées, ce couple a bouleversé la techno en créant son propre style aux accents indie pop. Pour les fans de bass, vous serez servi avec un grand éventail de superbes artistes.

Un favori à Montréal, Wooli, connu par plusieurs comme le « premier ministre de la bass », s’imposera avec son iconique mammouth pour un spectacle inoubliable. La même scène accueillera également MASTERHAND, une fusion de grands noms de la bass soit Svdden Death, Eptic, et Space Laces, dont chacun domine haut la main leurs sous-genres respectifs, pour une autre performance légendaire. Jauz et NGHTMRE uniront également leurs forces, une première. Le DJ et producteur américain Subtronics sera aussi présent. Profitant de sa popularité exponentielle, il sera le seul artiste de bass à performer sur la scène principale cette année.

