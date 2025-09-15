RuPaul au Piknic : un arc-en-ciel endiablé sur l’automne montréalais

Le Tout-Montréal LGBTQ+ était rassemblé au parc Jean-Drapeau le 13 septembre dernier pour assister au spectacle-événement de RuPaul présenté à guichet fermé par le Piknic Électronik. L’atmosphère sur le site était complètement électrisante alors que 9 500 personnes arborant perruques et tenues flamboyantes s’entassaient pour être témoins de l’un des événements culturels les plus attendus de l’automne.

Du point de vue de la programmation, le spectacle présenté samedi soir était un véritable coup de génie. En effet, en plus des superstars de la musique house telles que Peggy Gou, Purple Disco Machine et autres Carl Cox qui fouleront la scène du festival cet automne, présenter un show de la queen de toutes les queens propulse le Piknic au cœur de la scène pop en plus de rappeler aux amateurs de musique que la fête se poursuit tout au long de l’automne au parc Jean-Drapeau.

Le show de samedi dernier était aussi un joli coup de circuit arc-en-ciel de la part du Piknic Electronik. La dernière visite officielle de la reine de Manhattan à Montréal remontait effectivement à 2017, une soirée bien festive en sa compagnie était donc une manière de faire battre encore plus haut et plus fort le cœur de la communauté queer, fidèle des premières heures du Piknic Electronik.

Force est de constater que la grande messe de Mama Ru était une invitation que la communauté ne pouvait refuser puisque plusieurs festivaliers fringués pour la grande occasion pouvaient déjà être aperçus discutant du Piknic au milieu de l’après-midi dans le Village: « je suis extrêmement excité de voir Mama Ru en DJ! Elle a fait avancer notre communauté si loin lors des moments difficiles et nous a fait gagner en visibilité et en reconnaissance auprès du monde entier. On doit respecter son art! », s’exclame Jonathan.

À propos de la venue de RuPaul en tant que DJ, Juraj a confiance en les capacités de la drag d’animer la foule, même derrière les platines : « Nous sommes là pour la vibe! On va viber avec elle quoi qu’il arrive! »

De son côté, Rodrigo voit en RuPaul une force rassembleuse, indépendante du format du spectacle : « Je pense que le spectacle va rassembler tous les gens de la communauté ce soir! Ça fait du bien de se retrouver dans un événement de ce genre autour de la musique électronique. J’avais vu sur les plateformes web qu’elle présentait des spectacles de DJ, donc j’ai hâte de voir ce que RuPaul nous réserve! »

Johan Jansson

Une fois sur place, l’énergie se déchaine alors que la foule se déhanche au son de Shaydakiss puis de Guillaume Michaud en attendant l’arrivée de son idole, qui ne se fait pas attendre. Sur les coups de vingt heures pile, RuPaul fait son arrivée. L’entrée en scène de l’artiste, sans tambour ni trompette, humblement vêtu d’un hoody et d’une casquette, détonne avec l’image royale et flamboyante que se font les fans de leur Mama Ru.

Donnant parfois l’impression d’être hors de sa zone de confort, la vedette exerce tout de même un contrôle absolu sur la foule en adoration. Entremêlant les déhanchements et les interactions avec le public, RuPaul sert à son auditoire un setaxé sur la hip house qui donne l’impression de faire un retour dans le temps en 2002 au milieu d’une boîte de nuit endiablée. Se succèdent les Rhythm is a dancer (Snap!), Show me love (Robin S.) et At Night (Shakedown) alors que la foule en redemande encore.

Si le public a tout de même eu droit à quelques-unes de ses répliques favorites telles que If you can’t love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? ou Can I get an amen?, DJ RuPaul est à des années-lumière de son alter égo, la drag queen la plus connue au monde, et de ce à quoi elle a habitué ses fans. La prestation que l’artiste vaut tout de même le détour pour les excellents tubes qu’il fait résonner et l’ambiance électrisante qu’il sait générer à tous coups.

Les fans de danse qui veulent continuer à vibrer tout au long de l’automne peuvent continuer à déferler vers le parc Jean-Drapeau jusqu’en octobre pour profiter de la programmation de feu concoctée par l’équipe du Piknic Electronik. Parmi les moments forts à venir, on compte Purple Disco Machine (26 septembre), Hamza (27 septembre), Carl Cox (3 octobre), Hanabasine (5 octobre), Notion (12 octobre) et Maceo Plex (19 octobre).

Chapeau bien bas aux organisateurs du Piknic et que la fête continue!