Reprendre le contrôle sur la stigmatisation grâce au théâtre interactif

Une dizaine de comédien·nes a fait vibrer d’émotion le Théâtre de la Porte Rouge, le 7 juin dernier, à l’occasion d’une pièce de Théâtre Forum sur le thème de la stigmatisation liée au VIH présentée à l’initiative de l’organisme Maison Plein Cœur.

La pièce constituée de deux scènes d’une dizaine de minutes suivait l’approche du Théâtre Forum, selon laquelle le public qui assiste à ce spectacle est ensuite invité à interagir avec les comédien·nes à propos du déroulement des scénettes. Ce processus peut durer environ une heure.

À la fois novatrice et déstabilisante, la formule expérientielle proposée par le Théâtre Forum a pour objectif avoué de changer les mœurs et les perspectives. Originaire des Favelas du Brésil, cette forme théâtrale développée par Augusto Boal amène les personnes qui vivent des oppressions à les identifier et à s’en libérer. Dans le cas présent, l’idée était de conscientiser l’audience au sentiment d’oppression vécu par les personnes vivant avec le VIH : « Venir goûter au sentiment que l’on vit quand on est stigmatisé·e, c’est un peu ça l’invitation qu’on a lancée au public », illustre Nancy Labonté, directrice générale de Maison Plein Cœur.

Ainsi, la troupe d’une dizaine de participant·es constituée par Maison Plein Cœur a présenté sa création au public réuni dans Villeray avant que celui-ci ne soit amené à échanger, à se questionner et à identifier des pistes de solutions pour résoudre les situations ou les malaises vécus. La question du dévoilement de son statut dans un contexte de drague est l’une des situations de stigmatisation mises en scène dans l’une des scénettes. L’échange avec l’audience était animé par Aurélia Fleury et Antonia Hayward, metteuses en scène de la Collective Théâtre de l’Opprimé, afin d’explorer collectivement les manières concrètes de déconstruire les préjugés liés au VIH. Les deux animatrices ont amené les membres du public à répondre à leurs questions en nommant ce qui les avait choqués ou bouleversés et, lorsqu’une personne soulevait quelque chose de constructif, elle était invitée à monter sur scène afin de jouer sa proposition.

Si, de prime abord, intervenir semble simple, les volontaires ont vite mesuré la complexité de la tâche : il peut être difficile de s’affirmer, d’exprimer son malaise ou de confronter les préjugés avec doigté et efficacité, sans faire preuve d’agressivité. Le format a donc suscité de riches échanges entre le public et les artistes présents tout en permettant de mettre en lumière les réalités souvent invisibles des personnes vivant avec le VIH.

Aux yeux de Nancy Labonté, la formule favorise la synergie dans la salle entre les membres du public qui se retrouvent sur scène et les autres, qui sont dans la salle et qui vivent la même émotion : « c’est éducatif et particulièrement efficace dans les situations où il y a une oppression ou une forme de violence sociale pour que les gens puissent reprendre le pouvoir sur la situation. »

En plus d’être un puissant levier de sensibilisation, le Théâtre Forum constitue donc un formidable outil d’émancipation, favorisant la prise de parole, et permettant à chacun de devenir acteur du changement. Pour la gestionnaire de Maison Plein Cœur, les arts interactifs et expérientiels permettent au public en général d’être en contact avec une vulnérabilité, qu’ils savent qui existe, mais qu’ils n’ont possiblement jamais vécu concrètement : « Avec les arts interactifs qui portent sur l’oppression, par exemple, on vit une immersion bien réelle, comme dans la vraie vie. »

Les mots ne pourraient être plus justes puisque, bien que présentées de façon assez comique, les scènes créées pour le spectacle étaient inspirées de faits vécus par les comédien·nes : « le format donne peut-être une perception humoristique, mais les faits étaient en même temps très véridiques, explique Nancy Labonté. Les situations de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH présentées étaient très inconfortables, mais étaient inspirées de faits vécus, donc la fiction frôlait la réalité! »

Maison Plein Cœur a pour mission de contribuer au bien-être des personnes vivant avec le VIH, notamment en les accompagnant dans leur cheminement vers une vie sociale plus active par l’entremise de ses employé·es et bénévoles. C’est donc dans l’optique d’offrir une formation en leadership à ses pairs aidants que l’idée de monter une pièce de Théâtre Forum est née en 2024 : « J’avais déjà eu une expérience avec la Collective Théâtre de l’Opprimé, j’ai donc demandé à notre intervenant communautaire Didier Leroy de voir comment cette troupe pouvait aider les participant·es du programme Résilience Positive à développer leur leadership, la confiance en soi et en les autres, ainsi que d’autres compétences », explique Nancy Labonté.

C’est ainsi qu’en moins d’un an, les comédien·nes ont pris part à une initiation au Théâtre Forum et à une série de dix ateliers dynamiques menés par Aurélia Fleury et Antonia Hayward, tissant progressivement une œuvre collective riche de sens et d’engagement. À travers les ateliers, les participant·es ont abordé le jeu, l’écriture, le développement de la voix, la flexibilité physique ainsi que la confiance en soi et envers les autres. Selon les dires de Nancy Labonté, l’activité a été une expérience transformante pour les comédien·nes : « Au début, on voulait augmenter le leadership, mais nous nous sommes retrouvés avec un groupe qui a vécu une expérience de vie transformative. »

Signe que l’événement a été un succès sur toute la ligne, Maison Plein Cœur présentera l’une des deux scènes de nouveau, le 26 novembre prochain, lors de son Symposium sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH qui se tiendra à l’Église Saint-Georges. La formule interactive du Théâtre Forum sera la recette parfaite pour donner le coup d’envoi à l’événement : « nous voulions commencer avec de l’expérientiel pour que les gens se rendent compte de ce que c’est que d’être stigmatisé·e. »

Aux personnes qui participeront à l’événement gratuit, la directrice générale de Maison Plein Cœur offre un conseil: « il ne faut pas être gêné d’aller sur scène parce qu’on n’a pas eu la formation! Il ne faut pas avoir peur d’intervenir puisque c’est à travers les bonnes idées que l’expérience va jaillir, c’est ce qui fait la force de l’activité. »

