Les passants pouvaient participer à une murale collective. Sous la tente avec le créateur de Garçon Bonbon. Le très populaire kiosque de Oh Mon Doux. Jean Chaîney, Simon Duplessis, Gabrielle Rony, Robert Beaudry et Stéphane Mabilais. Le kiosque de l’artiste Fredbel. Apporte ton meuble et on le peint gratuitement avec Isadisante, puis aveFacies. Matthew Belval à l’oeuvre. Coup de coeur, Rotchild Choisy.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Pascal Forest Les passants pouvaient participer à une murale collective.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Pascal Forest Sous la tente avec le créateur de Garçon Bonbon.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Pascal Forest Le très populaire kiosque de Oh Mon Doux.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Pascal Forest Le kiosque de l’artiste Fredbel.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Apporte ton meuble et on le peint gratuitement avec Isadisante.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Apporte ton meuble et on le peint gratuitement avec Facies.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Matthew Belval à l’oeuvre.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Coup de coeur, Rotchild Choisy.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Jean Chaîney, Simon Duplessis, Gabrielle Rony, Robert Beaudry et Stéphane Mabilais.

Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photo Serge Blais Festival Mtl en Arts 2024 sur la rue Ste-Catherine – photos Pascal Forest et Serge Blais