L’exposition «40 ans – Les dessous de Fugues» s’est intéressé à l’histoire derrière certaines des couvertures les plus marquantes du magazine Fugues et montrait son évolution en 4 décennies.

Le regard de photographes et d’illustrateurs qui ont contribué à façonner l’image de marque de Fugues est aussi mis en perspective pour résumer 40 ans d’histoire queer. De Robert Laliberté (à qui l’on doit 141 couvertures), à Josée B, Fotofusion, Oscar Ochoa, Perry Sénécal et Johan Jannson — pour n’en nommer que quelques-uns — ils et elles ont toutes contribué à l’esthétique du magazine.

Vernissage de l'exposition Les dessous de Fugues aux Archives Gaies du Québec – photos Serge Blais

Yves Lafontaine, rédacteur en chef du magazine Fugues

et Pierre Pilotte, coordonnateur aux Archives gaies du Québec



INFOS : https://agq.qc.ca