Tout ce que voulez savoir sur les véhicules électriques sans jamais avoir osé le demander 

En charge bien humblement de la chronique auto, il arrive souvent que l’on me demande si c’est une bonne idée d’acheter un véhicule électrique. Véritable désir ou simple curiosité ? Et très vite les questions pleuvent sur les doutes qui planent encore, aussi bien sur la fiabilité des véhicules, les économies à long terme de rouler à l’énergie bleue, mais aussi à propos de l’impact réel ou fantasmé sur l’environnement. En cause, les batteries, leur construction et leur récupération ou non en fin de vie. Des questions qui sont louables et que je me pose souvent quand je lis des articles qui peignent en rose les véhicules électriques et ceux qui les peignent en noir. Comment s’y retrouver ?

Les fameuses batteries souvent décriées seront-elles plus « vertes » dans les années à venir ? Allons-nous épuiser les réserves de lithium de la planète ? Daniel Breton fait le tour de la question. Le lithium ? Il y en a encore assez sur la planète pour encore de nombreuses années, d’autant plus que si l’on pense à son extraction, on oublie que l’on peut en trouver simplement en pompant l’eau salée souterraine et à la surface, puis en la laissant reposer pendant des mois dans de grands bassins. Actuellement, 40 % du lithium que l’on retrouve dans les batteries provient de ces bassins, dont le taux de lithium récupéré est de 90 % contre seulement 50 % quand il est extrait de la roche. Et puis on compte beaucoup sur une nouvelle génération à venir de batteries au sodium, qui contribuerait à diminuer significativement la consommation de lithium. Un mythe vient de tomber.



En fait, le livre est un guide. On ne le lit pas comme un roman, mais quand une question surgit, on peut s’y référer sans problème.

Daniel Breton s’en tient uniquement à renverser une perception négative que l’on aurait de la voiture électrique. Il évoque cependant les conditions d’extraction du cobalt nécessaires, là aussi, aux batteries, soulignant qu’il s’agit d’un problème humanitaire, comme c’est le cas en République démocratique du Congo où l’on retrouve des enfants travaillant dans les mines de cobalt pour des salaires de misère. Une situation dénoncée par Amnistie internationale depuis longtemps. On peut se demander si ce n’est pas aussi une bonne occasion pour les constructeurs de se procurer du cobalt à bas prix.



Il n’en reste pas moins que les véhicules électriques représentent un enjeu économique important pour la survie des constructeurs européens et nord-américains. Ceux-ci ont pris du retard face à la Chine, qui est aujourd’hui sans grande concurrence le plus grand exportateur de batteries que l’on retrouve dans les véhicules de marque européenne et nord-américaine. La Chine est également le pays qui construit le plus de véhicules électriques au monde, dont des petits véhicules abordables qui inondent le continent asiatique. Elle tente aujourd’hui de conquérir les pays occidentaux, d’où l’augmentation des droits de douane que veulent imposer la Communauté européenne, les États-Unis et le Canada aux véhicules chinois, et peut-être même sur les équipements et les batteries.



Les constructeurs américains ont jeté l’éponge en ce qui a trait à la construction de petits véhicules électriques. Les marques japonaises, coréennes et européennes, qui en ont toujours dans leur catalogue, ont quant à elles renoncé à les exporter par chez nous. La tendance actuelle est aux VUS, compacts ou grands, voire très grands. Des chercheurs s’en prennent à ces imposants véhicules et ont

réclamé au moment du Mondial de l’auto à Paris de lutter contre la « SUVisation du parc automobile ». Nous sommes en France et l’on utilise le sigle anglais SUV pour Sport utility vehicle, il semblerait donc trop difficile d’adopter la dénomination utilisée ici, VUS pour véhicule utilitaire sportif.

INFOS | 50 mythes et demi-vérités sur les véhicules électriques

Daniel Breton

Éditions Somme toute (2024)