Prosecco Il Fresco

Villa Sandi, DOP Prosecco (Vénétie Italie)

Code SAQ : 12458828 | 17,40$

Un autre choix judicieux avec juste une touche de plus de sérieux au niveau intensité. Assez intense au nez, il y a les mêmes notes fruitées, mais le côté floral est plus prononcé. En bouche aussi, c’est plus expressif, savoureux. Bien fruité mais bien sec, il contribuera sans complexe à égayer vos festivités.