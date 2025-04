SAINT-JOSEPH BLANC

E GUIGAL, AOP SAINT-JOSEPH (RHÔNE NORD, FRANCE) 2021

Code SAQ : 15373731 | 49,25$

C’est assez rare de penser vin blanc quand on s’imagine un Saint-Joseph. On pense d’abord à une syrah. Ici, on nous propose 95 % de marsanne, avec un peu de roussanne. Et qu’est-ce que c’est bon ! Au nez, je me régalais déjà, avec ses parfums de croissants chauds, de pêche blanche et un peu de coing. En bouche, c’est bien sec, mais il y a une sensation de rondeur, de velouté ; c’est pratiquement crémeux. Il y aussi une sensation minérale très intéressante. C’est persistant et d’une grande élégance. Bref, c’est un bien beau cadeau à s’offrir ou à offrir à quelqu’un qui apprécie le raffinement et le bon goût.