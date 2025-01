RuPaul’s Drag Race choque ses reines avec un sauvetage discutable – 2e épisode de la 17e saison

Un lipsync endiablé, la visite d’une icône écossaise, des joueurs de cornemuse en caleçons, la deuxième moitié du concours de talents, un défilé et une légende balancée à l’eau. Que demander de plus pour le deuxième épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race? Oh, peut-être de ne pas sauver une drag qui ne le mérite pas! Attention, la suite de ce texte regorge de divulgâcheurs.

Après une visite colorée de Lawrence Chaney, place au défilé dont le thème (Is it cake?) visait à mettre en valeur une série de popotins!

Sam Star portait une robe en forme de gâteau de mariage.

Onya Nurve a misé sur une robe évoquant une pêche (et son célèbre emoji).

Crystal Envy a fait preuve d’originalité avec un body suit de petite fille musclée dont le bas du bikini est agrippé par un chien.

Kori King a banalement reproduit un costume porté par Monét X Change en tournée.

Lexi Love est arrivée avec un écran cathodique sur la tête et un costume rappelant les rayures multicolores de la télé.

Hormona Lisa a opté pour le déjà-vu avec un clin d’œil à Marie-Antoinette (Qu’ils mangent de la brioche!) vu si souvent.

Lana Ja’Rae a présenté un costume moulant lassé à l’arrière pour révéler son postérieur sans rembourrage.

Acacia Forgot a enfilé un costume de dame et révélé ses fesses poilues bien rondes.

Arrietty s’est transformée en elfe qui voyage dans le temps.

Jewels Sparkles a évoqué les drapeaux porto ricain et cubain.

Joella a déçu avec une interprétation de Marie Antoinette des pauvres.

Lucky Starzzz a été fidèle à sa jeune réputation avec un costume de gâteau éponge des plus originaux.

Lydia Butthole Kollins a fait pâle figure avec sa robe rouge étrangement construite.

Suzie Toot a conclu avec une robe très basique, en buvant une potion qui lui a fait pousser des oreilles, des jambes et un cul d’âne : sa référence était aussi nichée que mal exécutée.

Place au Talent Show!

Dans la deuxième partie du concours de talent, Sam Star a offert une chanson country originale avec son irrésistible sourire et sa légèreté contagieuse, en terminant le tout avec un death drop à partir d’une botte de foin.

Onya Nurve s’est investie totalement (she was service face, honey!) dans un rap plein d’attitude.

Crystal Envy a époustouflé avec ses talents de danseuse, malgré sa robe et sa perruque au goût discutable.

Hormona Lisa, qui ressemble au personnage de Tristesse dans le film Sans dessous dessous (Inside Out), s’est plantée durant son numéro d’humour, qui a tout juste soutiré des rires de compassion de la reine-mère.

Kori King, dont le charisme est inversement proportionnel à ses habiletés en maquillage, a offert un numéro sans originalité.

Lana Ja’Rae, arrivée sur scène derrière un carton représentant le visage de sa drag mother, Luxx Noir London, a cruellement manqué de rythme et de oumph.

Véritable apothéose du concours, Lexi Love a commencé en douceur avec ses patins à roues alignées, avant d’enchaîner avec une grande roue et une split qui tourne et qui split et qui tourne! Fascinant!

Après un nouvel épisode de Rate-A-Queen, durant lequel les reines ont fait aller leurs amitiés et leurs alliances, Lexi Love (une évidence) et Crystal Envy ont fini au sommet.

Elles se sont donc affrontées sur la chanson Alter Ego de la juge invitée, la rappeuse Doechii. Rivalisant de doigts d’honneur, d’énergie et de mouvements, elles ont offert un lipsync de grande qualité qui a couronné Lexi Love.

Ensuite, on apprenait que Hormona Lisa s’était classée dernière. Quelques secondes plus tard, elle a offert une performance ordinaire contre Acacia Forgot, très oubliable, sur la chanson de Ariana Grande, Yes, and?

Même si aucune des deux ne méritait la victoire, RuPaul a sauvé Acacia, avant d’offrir à Hormona la chance de revenir dans la compétition, si elle sélectionnait l’un des leviers (sur une possibilité de dix) permettant d’envoyer Michelle Visage, en costume de bain, dans un bassin. Visiblement chanceuse au Badonka Dunk, Hormona a sauvé sa place et détruit les cheveux de Michelle dans l’eau.

Disons qu’on se serait passé du sauvetage d’une artiste peu marquante, tout comme les autres reines aux visages déconfits. Quand on lit entre les lignes, on comprend qu’il s’agissait d’un clin d’œil à la chanson Losing is the new winning du spectacle live des drags queens de RuPaul à Las Vegas. Meh.