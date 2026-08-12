Heated Rivalry : trois couples au cœur d’une saison 2 qui se précise

Troy et Harris feront leur entrée dans la série sous les traits de Charlie Gillespie et Justice Smith, Scott et Kip seront bel et bien de retour, tandis que Shane et Ilya demeureront évidemment au cœur de l’histoire. Alors que le tournage de la deuxième saison de Heated Rivalry est lancé à Toronto, de nouveaux détails commencent à émerger sur la suite du phénomène télévisuel. L’engouement est d’ailleurs devenu tel que la production demande maintenant aux fans de respecter les lieux de tournage et de laisser travailler les acteur·rices et les équipes techniques en paix.

La deuxième saison de Heated Rivalry commence enfin à dévoiler son jeu. Après le phénomène provoqué par la relation entre Shane Hollander et Ilya Rozanov, incarnés par Hudson Williams et Connor Storrie, la série adaptée de l’univers littéraire Game Changers de Rachel Reid semble vouloir élargir considérablement son terrain amoureux.

Et pour les fans, les nouvelles sont plutôt bonnes : Scott Hunter et Kip Grady seront de retour, tandis qu’un autre couple bien connu des lecteur·rices de Rachel Reid fera son apparition.

Charlie Gillespie et Justice Smith rejoignent en effet la distribution dans les rôles de Troy Barrett et Harris Drover. Autrement dit, la deuxième saison pourrait bien nous offrir trois histoires sentimentales importantes : Shane et Ilya, Scott et Kip, puis Troy et Harris.

Scott et Kip : « Il y en aura définitivement plus »

François Arnaud a lui-même confirmé son retour dans le rôle de Scott Hunter, capitaine et vedette du hockey professionnel. L’acteur québécois reste toutefois volontairement mystérieux quant à l’importance que prendra son personnage. « Je peux vous dire qu’il y aura davantage de Scott, mais je ne peux pas vous dire de quelle façon. Plusieurs choses entrent en jeu » Puis il a livré l’information que les fans du couple surnommé « Skip » attendaient réellement : « Il y aura définitivement plus de Scott et Kip. » Robbie G.K. reprendra donc lui aussi son rôle de Kip Grady.

Dans la première saison, Scott et Kip avaient particulièrement retenu l’attention au troisième épisode. Leur histoire offrait un contrepoint à la relation tumultueuse et secrète entre Shane et Ilya : une autre façon d’aborder le désir entre hommes dans l’univers extrêmement codifié du hockey professionnel.

Les lecteur·rices de la série Game Changers savent que Rachel Reid n’en a pas terminé avec Scott et Kip après leur première histoire.

Sans trop révéler ce qui attend les personnages à celles et ceux qui découvrent cet univers uniquement par la télévision, leur relation continue d’évoluer dans les romans et franchit éventuellement une étape majeure : Scott et Kip se marient. Rien ne permet encore d’affirmer que ce mariage sera montré dès la deuxième saison de Heated Rivalry.

La confirmation de François Arnaud indique néanmoins que la série compte poursuivre leur histoire plutôt que de considérer leur apparition dans la première saison comme une intrigue terminée. Et Scott et Kip ne seront pas les seuls à venir concurrencer Shane et Ilya pour l’affection du public.

Un nouveau couple arrive : Troy et Harris

La grande nouveauté est l’arrivée de Troy Barrett et Harris Drover, deux personnages issus de l’univers Game Changers, et plus particulièrement du roman Role Model. Ils seront incarnés respectivement par Charlie Gillespie et Justice Smith. Gillespie est notamment connu pour Julie and the Phantoms, tandis que Justice Smith a joué dans All the Bright Places et I Saw the TV Glow.

Troy Barrett est un joueur de hockey qui arrive à Ottawa avec un sérieux bagage émotionnel. Son parcours est notamment lié à celui de son ancien coéquipier Dallas Kent, dont il décide de s’éloigner à la suite de graves allégations. Personnage relativement secondaire associé à une intrigue d’intimidation dans Tough Guy, Troy prend une tout autre dimension dans Role Model. Il doit alors faire face à son propre passé et à des comportements qu’il regrette, tout en essayant de déterminer quel genre d’homme il souhaite désormais devenir. Puis il rencontre Harris.

Harris Drover se situe presque à l’opposé de Troy. Chaleureux, sociable, enthousiaste et naturellement optimiste, il travaille auprès des Centaurs d’Ottawa et gravite autour de l’équipe. Là où Troy est sur ses gardes, Harris est ouvert. Là où le joueur se débat avec son passé, Harris possède une façon beaucoup plus lumineuse d’aborder les autres.

Évidemment, l’attirance s’installe. Leur histoire permettra surtout à Heated Rivalry d’explorer des enjeux légèrement différents de ceux qui traversent la relation entre Shane et Ilya. À travers Troy, la série peut notamment s’intéresser à la masculinité toxique dans le hockey, à l’intimidation, à la responsabilité personnelle, aux conséquences de ses gestes et à la possibilité — ou aux limites — de la rédemption.

L’arrivée de Charlie Gillespie dans l’univers de Heated Rivalry comporte par ailleurs une amusante coïncidence. En 2020, bien avant que l’adaptation télévisuelle des romans de Rachel Reid ne devienne un phénomène, l’acteur avait été interrogé par E! News sur les rôles qu’il rêvait d’interpréter. L’une de ses réponses? Un joueur de la LNH. Six ans plus tard, le souhait est pratiquement réalisé. Il pourra enfiler l’équipement, monter sur la glace et incarner l’un des joueurs les plus complexes de l’univers de Rachel Reid. Il ne lui reste plus qu’à éviter de regretter d’avoir été aussi précis dans ses souhaits.

Shane et Ilya restent évidemment dans la partie

L’arrivée de nouveaux personnages ne signifie évidemment pas que Heated Rivalry abandonnera le couple qui a fait son succès. Shane Hollander et Ilya Rozanov demeurent au centre de la série, avec Hudson Williams et Connor Storrie dans les rôles qui les ont propulsés sous les projecteurs. La deuxième saison semble plutôt vouloir profiter du succès de leur histoire pour développer plus largement l’univers imaginé par Rachel Reid dans plus d’un roman.

C’est précisément ce qui rend l’arrivée de Troy et Harris — et le retour confirmé de Scott et Kip — intéressante. Plutôt que de reproduire trois fois la même romance entre joueurs de hockey, la série dispose de couples qui permettent d’aborder différentes facettes de l’expérience queer masculine dans cet environnement : le placard, la célébrité, la peur de compromettre une carrière, la masculinité sportive, la honte, le désir de changer, mais également la possibilité de construire une relation durable.

Un tournage désormais beaucoup plus difficile à garder secret

Il existe cependant un effet secondaire au succès spectaculaire de la première saison : Heated Rivalry n’est plus une production capable de tourner dans une relative indifférence.

La deuxième saison est actuellement en tournage à Toronto, et les déplacements de l’équipe attirent beaucoup plus l’attention. Une photo de Hudson Williams et Connor Storrie peut rapidement circuler sur les réseaux sociaux. Un détail vestimentaire devient un indice. Un lieu de tournage est analysé. Une présence inattendue d’un acteur peut alimenter des théories sur les intrigues à venir. Bref, les fans enquêtent. Un peu trop, semble-t-il.

Le compte officiel de Heated Rivalry et Accent Aigu Entertainment, la société de production du créateur Jacob Tierney, ont donc publié un message demandant aux fans de respecter les lieux de tournage. « Votre soutien, votre enthousiasme et votre gentillesse représentent énormément pour nous », souligne l’équipe.

Mais maintenant que la production de la suite est lancée, elle formule une demande claire : si des fans découvrent un lieu où la série est en tournage, qu’ils laissent suffisamment d’espace aux comédien·nes et aux technicien·nes pour travailler.

L’équipe promet en retour que l’attente « en vaudra la peine ». La demande n’a rien de très étonnant. La première saison a été produite avant que Heated Rivalry ne développe son imposante communauté de fans. Le contexte entourant la deuxième est radicalement différent.

Encore beaucoup de temps avant de retrouver Shane et Ilya

Les fans devront malgré tout faire preuve de patience. La deuxième saison est actuellement attendue au printemps 2027.

D’ici là, les deux vedettes principales ne disparaîtront pas complètement des écrans. Connor Storrie doit notamment apparaître dans April X, attendu dans les salles américaines en septembre 2026, tandis que Hudson Williams sera à l’affiche du thriller mystérieux YAGA, dont la sortie est prévue en octobre.