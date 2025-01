Michel Dorion et Chouchoune animait cette soirée en l’honneur des 15 ans de carrière d’Emma Déjà Vu. Crystal Starz et Sarah Winter étaient de la partie, et Mary Kay était l’une des invitées surprises.

Crystal Starz et Sarah Winter Mary Kay à la table d’honneur. Félicitations Emma ! Les 15 ans de carrière d’Emma Déjà Vu au Bar Le Cocktail – photos Pascal Forest

