Trinity the Tuck et Brooke Lynn Hytes ont sorti leur meilleur français. Shea Couleé, Lemon et Plasma étaient du spectacle. La gagnante de la 4e saison de Canada DragRace, Venus, était vraiment dans l’esprit des Fêtes. Shea Couleé a joué les Grinch. Nos étoiles de Canada Drag Race, Uma Gahd et Gisèle Lullaby, qui a terminé le spectacle avec notre Céline nationale.

Gisèle Lullaby et les artistes drag du spectacle A Dragqueen Christmas au Théâtre L'Olympia – photos Pascal Forest