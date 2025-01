Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2024, à la Comédie de Montréal s’est tenue la 3e édition du Salon du livre queer organisé par Fierté littéraire. Sous le thème « Se lire, une lettre à la fois ». Coprésidé par l’auteurice autochtone Moira-Uashteskun Bacon et l’auteur et sociologue Michel Dorais. Une trentaine d’écrivains et d’écrivaines ont été sur place pour dédicacer leurs ouvrages et rencontrer le public.

Sur les photos, les auteurs Denis-Martin Chabot, Sayaka Araniva-Yanez et Colin McGregor. Audrey et Shaman à l’accueil du Salon du livre Queer. Claude et Carole. La table des ouvrages de Denis-Martin Chabot.

Salon du livre Queer au Théâtre La Comédie de Montréal – photos Pascal Forest

https://fiertelitteraire.ca/