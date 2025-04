BOTTEGA ROSE GOLD

BOTTEGA SPA, VINO SPUMANTE ROSÉ (VÉNÉTIE, ITALIE)

Code:SAQ : 12824971 | 30,75$

Voici ce qui pourrait être aussi l’un des apéros les plus chouettes. Composé à 100 % de pinot noir, c’est vraiment comme un bon rosé, qui serait pétillant. Au nez, c’est plein de délicates notes de cerise rouge et de fleurs. C’est très printanier. En bouche, c’est fin et agréablement fruité. Rien d’excessif, surtout en légèreté. Il y a une certaine trame d’amertume de pamplemousse rose qui aide à donner du volume, mais ça reste digeste et pimpant. C’est un mousseux discrètement suave. Donc, ravissant bu seul, mais peut-être le servirez-vous avec quelques crevettes en amuse-gueule, ou avec des bouchées de saumon fumé pour le brunch ?