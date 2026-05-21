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    Alcools

    Château Vignelaure

    Vignelaure SA, AOP Coteaux-d’Aix-en-Provence (France) 2025
    Code SAQ : 12374149 — 29,55 $

    On entre dans le rosé haut de gamme avec ce vin bio qui assemble des cépages rouges avec un cépage blanc. On le sent dès le premier passage du nez au-dessus de la coupe : de magnifiques notes de rose, de pêche blanche et de fraise fraîche s’élancent vers vos narines. La bouche est sensuelle, douce comme de la soie. On sent bien en attaque le cabernet sauvignon, puis le fruité de la grenache noire et le petit côté poivré de la syrah s’amalgament pour offrir une richesse aromatique et une harmonie remarquables. Et tout ça tapisse merveilleusement, pendant un bon moment, notre palais et notre langue. Ravissant. Et en plus, si vous passez dans leur coin, la visite vaut vraiment le détour.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
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