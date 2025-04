LADY BUG

MALIVOIRE WINE CO., VQA NIAGARA PENINSULA (ONTARIO, CANADA) 2023

Code SAQ : 13747891 | 18,40$

Je pense que je trépigne d’impatience de voir la saison des terrasses s’installer pour de bon. Difficile d’avoir mieux pour se mettre dans cet esprit festif, que ce délicieux assemblage original de cabernet franc, de gamay et de pinot noir. Je pense que c’est l’un des meilleurs Lady Bug que Malivoire a fait. J’adore son nez de cerise et de fraise des champs, avec un bouquet de ines herbes. Sa bouche champêtre, éclatante de fraîcheur, est super savoureuse. C’est sec, fruité, et… minéral ! Ça se boit très facilement, tout seul, c’est certain, mais j’ai même eu une bonne surprise avec un pogo michigan ! Un adorable rosé printanier, parfait pour célébrer une certaine Maman.