Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont mariées à LA

L’actrice américaine Kristen Stewart, révélée dans la saga Twilight, et la scénariste Dylan Meyer ont célébré leur mariage ce dimanche 20 avril à Los Angeles, entourées de leurs proches. Une union discrète mais chaleureuse, à l’image de leur relation construite loin des projecteurs.

La cérémonie s’est tenue au Casita Del Campo, un restaurant mexicain emblématique du quartier de Silver Lake, prisé par le couple. Fermé au public pour l’occasion, l’établissement a accueilli quelque 170 invités, parmi lesquels figuraient l’actrice Ashley Benson et son mari Brandon Davis. Le ton de la célébration était volontairement décontracté.

Quelques jours plus tôt, les deux femmes avaient déposé leur licence de mariage, scellant ainsi une relation amorcée en 2019. Leur rencontre remonte à plusieurs années, sur un tournage, mais c’est à la suite de la séparation de Stewart avec le mannequin Stella Maxwell qu’elles se sont véritablement rapprochées. Fiancées depuis 2021, elles avaient déjà évoqué leur envie de s’unir, sans jamais céder à la pression médiatique.

Actrice engagée et figure emblématique de la communauté LGBT+, Kristen Stewart a toujours affirmé sa bisexualité avec franchise. Ce mariage, discret mais assumé, s’inscrit dans une volonté de normaliser les unions queer, loin du sensationnalisme.

Le choix d’un lieu familier et d’un format sans chichis reflète leur attachement à une certaine authenticité et à une forme de liberté. Un geste à la fois personnel et politique pour Stewart, qui continue d’incarner, à Hollywood, une nouvelle génération de visibilités queer.

Sources : Stop Homophobie