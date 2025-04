VERDEJO SHAYA

BODEGAS I VINEDOS SHAYA, DO RUEDA (ESPAGNE) 2023

Code SAQ : 11377014 | 21,75$

Le verdejo est un cépage emblématique de l’appellation Rueda. Ce Shaya est un vin fort sympathique pour en faire connaissance. D’abord, il fait monter dans les narines des arômes enjôleurs de fleurs blanches, de pomelo et de muscade. Et il traverse le palais en laissant dans son sillage des parfums de fruits du verger, de citron mûr, de sauge, avec une sensation de minéralité. Il offre aussi un équilibre exquis entre fraîcheur et amertume. C’est une proposition de vin blanc bio printanier des plus agréables. Un compagnon pour les premières grillades de poisson ou avec un ceviche, ou des côtelettes de porc grillées citron-fines herbes.