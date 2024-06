LE RABAULT ROSÉ

JOSEPH MELLOT, AOP SANCERRE (LOIRE, FRANCE) 2023

Code SAQ : 12228539 • 30,75$

Un rosé de classe et d’élégance. À base de pinot noir, il a un joli nez de fruits rouges, tout en finesse.

En bouche, ça commence délicatement avec un délicieux acidulé, puis ça fait le dos rond et ça finit avec une certaine texture, qui donne l’illusion d’avoir une perle sur la langue. Vraiment, élégant

et harmonieux, ce sont les deux premiers mots qui me viennent spontanément à l’esprit. Très sec, mais pas austère, c’est une des stars de cet été.