Équipe Montréal, juin 2025

Le nouveau conseil d’administration 2025

Devant: Jennifer-Lee Baker et Blüü G. Ryan. Centre: Jo-Annie Rajotte, Jean-Claude Lapointe, Pier-Luc Bertrand, Alan Gaudet. Derrière: Patrick Blouin, Simon Lehoux, Damian Pilier, Philippe Girard, Pascale Audette, Annie Fournier. PHOTO : MARIO BERNARD

Retour sur l’Assemblée générale annuelle

Le 13 avril dernier, Équipe Montréal tenait son assemblée générale annuelle (AGA) au Bar Le Cocktail. Pour l’occasion, une trentaine de membres se sont réunis. Animée par le président Pier-Luc Bertrand et la vice-présidente aux opérations sortante Amélie Charbonneau, l’AGA a permis de revenir sur les moments forts de 2024.

Mentionnons le retour de la carte de membre et des rabais offerts aux membres dans une dizaine de commerces, la mise en place d’un programme de bourses pour les groupes, le retour du gala, un prix remporté au gala PODIUM de la ville de Montréal et un partenariat avec le Lab PROFEMS. Un hommage a été rendu à Amélie Charbonneau qui a quitté le conseil d’administration après 4 années d’implication bénévole. Amélie se dit particulièrement fière d’avoir contribuer à développer le service aux membres et d’avoir posé des actions pour favoriser l’inclusion et la diversité. Après une année sous le thème de la reconnexion, le thème de 2025 est la synergie.

Un nouveau conseil d’administration a été élu. À Pier-Luc Bertrand, Alan Gaudet, Damian Pilié, Blüü G-Ryan, Jennifer-Lee Baker, Jean-Claude Lapointe et Patrick Blouin se sont joints Simon Lehoux, Pascale Audette, Philippe Girard et Jo-Annie Rajotte. L’AGA fut suivie d’une séance de réseautage 3 @ 5 qui a regroupé une cinquantaine de personnes où Sally-D nous a concocté un numéro spécial.

Concours du design pour l’uniforme de Gay Games de Valence 2026

Équipe Montréal organise un concours pour le design de l’uniforme que la délégation d’Équipe Montréal portera lors des Gay Games de Valence en Espagne en juin 2026. Le concours débute dès maintenant et vous avez jusqu’au 10 juin pour présenter vos designs. Le gagnant ou la gagnante recevra une bourse de 200$. Pour obtenir la fiche technique pour l’uniforme envoyer un courriel à [email protected].

Bonne chance et merci de votre participation!

Nouvelles de nos équipes

Pickle LGBTQ+ MT

Bienvenue sur Pickle LGBTQ+ MTL – votre point de ralliement local pour les personnes LGBTQ+ et leurs allié·es passionné·es (ou curieux·ses) de pickleball ! Que vous soyez un·e pro du smash ou que vous découvriez tout juste le monde du pickle, ce groupe est fait pour s’amuser, se rencontrer et partager des bons moments sur les terrains. L’objectif ? Mettre à l’automne sur pied une petite «ligue» de pickleball pour celles et ceux qui veulent jouer plus régulièrement. Pour l’instant, pour la saison estivale, le groupe servira de point de rencontre afin que vous puissiez organiser, entre vous, des matchs amicaux, des événements sociaux, et partager des infos sur les terrains (à Montréal et dans les environs), des conseils pratiques, et bien sûr, beaucoup de bonne humeur. Peu importe votre niveau d’habileté, entre 2.0 à 5.0, vous trouvrez votre place au sein de Pickle LGBTQ+ MTL. Respect, inclusivité et plaisir sont toujours au rendez-vous. Dink, smash et sois fabuleux·se !

ENSEMBLE – Collectif théâtral LGBTQ+

A conquis son public en présentant du 10 au 12 mai dernier à guichet fermé, la pièce de théâtre «BENT le triangle rose» sous la Direction Artistique de Jean-François Quesnel. Les critiques ont été unanimes «Des performances d’acteurs puissantes et une mise en scène bouleversante et touchante». ENSEMBLE présentera du 6 au 8 novembre prochain l’adaptation théâtre du film Souvenirs de Brokeback Mountain. Billets en vente via la page Facebook du collectif théâtral ENSEMBLE – Collectif théâtral LGBTQ+.

L’Ensemble vocal Ganymède (EVG)

Outre le concert de l’Ensemble vocal Ganymède, du 25 mai, sachez que EVG est toujours en recrutement! Parmi les prochaines activités de l’ensemble vocal, notons un voyage d’échange musical à Bordeaux à la fin juin. EVG ira à Bordeaux rencontrer le chœur d’homme Gayté de Choeur pour échanger, chanter et faire quelques prestations musicales. Par ailleurs, les événements de la Fierté : Messe de la Fierté le 3 août et Journée communautaire le 9 août. Pour en savoir plus : [email protected]!

Le Club de Soccer LGBT+ de Montréal

Recommence ses matchs libres accès hebdomadaires dans le Parc Baldwin (Plateau Mont-Royal), tous les mercredis à 18 h. Surveillez l’Insta (https://www.instagram.com/soccerlgbtplus) et la page Facebook (https://www.facebook.com/Club.de.Soccer.LGBT.de.Montreal) pour des annulations de dernière minute à cause de la météo (normalement, un peu de pluie ne nous décourage pas, mais les orages ou les grandes chaleurs peuvent nous amener à annuler une séance). C’est une opportunité pour les joueuses et joueurs de tous les niveaux de rencontrer les membres de notre équipe, de s’amuser sur le terrain de soccer et de socialiser. Des contributions volontaires au club sont les bienvenues, mais l’activité est gratuite. Le port de souliers de soccer et de protège-tibias est encouragé. Au plaisir de vous voir sur le terrain !

L’Ensemble vocal Extravaganza

Souligne ses 25 ans avec Il était une voix, un spectacle haut en couleurs mettant en lumière la beauté du chant choral et la richesse de la communauté LGBTQ+. Venez célébrer avec nous le samedi 7 juin pour l’une de nos deux représentations (14h00 et 19h30) à l’Auditorium de la Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, Québec H2L 5C4). Ne manquez pas cette occasion de sortir vos paillettes et de partager des moments mémorables avec un chœur des plus extravagants! Billets en vente au extravaganzavocal.org



Galopins Frontrunners de Montréal

Les Galopins et Galopines sont un groupe de course et de marche convivial et inclusif. Nous nous retrouvons tous les lundis soir, à 18h et chaque samedi matin, à 9h30 au pied du mont Royal, près du monument George-Étienne Cartier, pour une course et une randonnée de 1h30 – beau temps, mauvais temps. Cet exercice est suivi d’un brunch rituel où le plaisir d’être ensemble et de partager la table se décuple! D’autres activités, telles parcours urbains, 5@7, soupers en groupe, visites à l’extérieur de Montréal, sorties diversifiées agrémentent nos rencontres et concourent à resserrer nos liens. Se joindre aux Galopins, c’est les adopter! Plus d’informations : https://www.facebook.com/galopinsmontreal

Hors Sentiers

L’été arrive enfin! Voici les activités à venir chez Hors Sentiers :

Samedi 7 juin : Rando et canot : Parc de la Mauricie, les Cascades et lac Wapizagonke

Samedi 14 juin : Rando aux sentiers au parc historique de la poudrière de Windsor

Du 13 au 15 juin : Séjour en lean to au Mont Marshall, Heart Lake

Samedi 21 juin : Rando aux sentiers du lac Massawipi, North Hatley

Samedi 28 juin : Vélo à la Seigneurie des plaines, Blainville-Terrebonne

Dimanche 29 juin : Rando à la montagne Blanche, Ste-Anne-des-lacs

Du 27/6 au 1/7: Séjour en camping : les sentiers Frontaliers et parc du Mont-Mégantic (rando, canot, kayak)

Info et inscription : horssentiers.ca