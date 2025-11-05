Mercredi, 5 novembre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilPhotosÉvénements

    Gala Émergence 2025 : 25e anniversaire de la Fondation Émergence

    L'équipe de rédaction
    par L'équipe de rédaction
    Événements
    3
    0

    Le 17 octobre au Théâtre St-James, le Gala Émergence 2025 a été un moment fort de reconnaissance, de fierté et d’émotion pour célébrer les 25 ans d’engagement de la Fondation Émergence. sous le thème « De l’ombre à la lumière »

    Félicitations à tous les récipiendaires :

    • Marinette Pichon – Prix Laurent-McCutcheon
    • Boucar Diouf humoriste – Prix Janette-Bertrand
    • Marie-Claude d’Aoust – Prix Coup de cœur, présenté par Loto-Québec
    • Projet Projet de recherche SAVIE-LGBTQ – Prix Académique
    • Pierre Sheridan – Prix Engagement, présenté par UQAR – Université du Québec à Rimouski
    • Prix ÉDI+ Petite organisation, présenté par Le Fond de la Purge LGBT : Hôtel Saint-Sulpice
    • Prix ÉDI+ Grande organisation, présenté par Air Canada : Loto-Québec

    Gala Émergence 2025 – photos Andréa Robert Lezak

    Bravo également à tous les finalistes, grâce à vous, les milieux de travail avancent chaque jour vers plus d’inclusion et de respect envers les communautés LGBTQ+

    https://fondationemergence.org

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Le nouveau premier ministre des Pays-Bas est jeune, séduisant, gai… et...

    Jonathan Bailey entre dans l’histoire comme premier homme gai élu «Sexiest...