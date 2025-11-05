Gala Émergence 2025 : 25e anniversaire de la Fondation Émergence

Le 17 octobre au Théâtre St-James, le Gala Émergence 2025 a été un moment fort de reconnaissance, de fierté et d’émotion pour célébrer les 25 ans d’engagement de la Fondation Émergence. sous le thème « De l’ombre à la lumière »

Félicitations à tous les récipiendaires :

• Marinette Pichon – Prix Laurent-McCutcheon

• Boucar Diouf humoriste – Prix Janette-Bertrand

• Marie-Claude d’Aoust – Prix Coup de cœur, présenté par Loto-Québec

• Projet Projet de recherche SAVIE-LGBTQ – Prix Académique

• Pierre Sheridan – Prix Engagement, présenté par UQAR – Université du Québec à Rimouski

• Prix ÉDI+ Petite organisation, présenté par Le Fond de la Purge LGBT : Hôtel Saint-Sulpice

• Prix ÉDI+ Grande organisation, présenté par Air Canada : Loto-Québec

Gala Émergence 2025 – photos Andréa Robert Lezak

Bravo également à tous les finalistes, grâce à vous, les milieux de travail avancent chaque jour vers plus d’inclusion et de respect envers les communautés LGBTQ+

https://fondationemergence.org