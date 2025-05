Les 30 ans du GRIS Montréal à l’Olympia de Montréal

Pour marquer trois décennies d’engagement et de récits inspirants visant à démystifier les réalités LGBTQ+, le GRIS-Montréal a convié le public à venir célébrer lors d’une soirée forte en émotions et en musique, le 7 mai 2025 à l’Olympia. Des artistes de renom se sont joint au GRIS le temps de cet événement unique pour célébrer l’engagement de ses bénévoles et mettre en lumière leurs efforts à travers les années.

Les 30 ans GRIS Montréal – photos Andréa Robert Lezak

Les 30 ans GRIS Montréal – photos Andréa Robert Lezak

Animé par France Beaudoin, un spectacle exceptionnel réunissait sur scène Ariane Moffatt, Katherine Levac, Jean-Michel Blais, Mona de Grenoble, Safia Nolin, Naomi, Tranna Wintour et plusieurs autres artistes, qui ont fait vibrer le public dans une ambiance festive et rassembleuse.

Ariane Moffatt France Beaudoin Mona de Grenoble Naomi Les 30 ans GRIS Montréal – photos Andréa Robert Lezak

Plus que jamais, dans le contexte actuel, il est essentiel de se faire entendre et de ne pas se taire. Cette soirée est un hommage puissant à la solidarité et à la diversité sous toutes ses formes.

https://www.gris.ca/