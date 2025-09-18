Pinot noir Cuvée Gastronomie

Jean Perrier et fils. AOP Savoie (France) 2024

Code SAQ : 856997 / 18,35$

Avec les soirées qui fraîchissent, c’est le retour des amusants soupers de fondue et de raclette! Et pour ceux qui préfèrent le vin rouge, c’est difficile debattre le pinot noir de climat frais, avec ce genre de bombance. En voici un qui sent bon la cerise rouge et les fines herbes. La bouche est tendre, très juteuse, avec un délicieux côté fruité (fruits rouges frais), et juste une pointe légèrement poivrée en finale. Je précise que ce n’est ni corsé ni boisé; c’est le vin de la bonne franquette, et de la joie de vivre. Le verre se vide mystérieusement rapidement, surtout si vous le servez plus frais!