Oh La ! La ! Un cabaret rempli de plaisir

Déjà une 6e édition pour cette soirée des plus festives qu’est le Cabaret Oh La ! La ! au profit de la Maison du Parc. Toute une brochette de drag queens vous attend au Cabaret Mado pour vous amuser follement entre ami.e.s et assister à des performances toutes plus endiablées les unes que les autres. Quand ? Le mercredi 9 juillet dès 20 h. On souhaite ainsi amasser des fonds pour cette maison, fondée en 1991, qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH/sida et qui constitue l’un des derniers lieux d’hébergement au Canada pour ces personnes.

Vous ne risquez pas de vous ennuyer sur votre chaise, c’est garanti ! L’animation sera assurée par nul autre que Plastik Patrik et Tracy Trash. Encore cette année, la soirée Cabaret Oh La ! La ! collabore avec les drag queens extravagantes de la House of Manny, qui comprend Manny Tuazon, Ruby Doll, CC Chanel et Miami Minx. Bon nombre de paillettes, de plumes, de talons hauts et de tenues très colorées seront au rendez-vous pour vous faire passer des moments remplis de bonheur et d’humour. « Nous sommes très choyé.e.s encore cette année de l’implication des drags aux spectacles et elles le font toutes bénévolement », ajoute Thomas Leslie, président du conseil d’administration de la Maison du Parc. « Elles croient en cette cause, elles s’impliquent activement pour faire de Oh La ! La ! un bel événement festif. »

Un soutien essentiel

« Nous avons dépassé les 20 000 $ l’an dernier et notre objectif est d’atteindre au moins la même somme. Mais j’ai bon espoir qu’on va dépasser ce montant en 2025 ! », déclare Thomas Leslie. « Déjà, nous avons l’appui de Gilead Sciences, de ViiV Soins de santé, de Morgan Stanley et des Pharmacies Martin Duquette, entre autres. » Il faut rappeler que des personnes ont toujours besoin d’un organisme comme la Maison du Parc. On parle moins souvent du VIH/sida aujourd’hui, mais c’est encore une maladie importante. Nous avant de la chance de pouvoir compter sur un personnel et des bénévoles dévoué.e.s à cette cause, explique Thomas Leslie, président du conseil depuis 2018, membre du même conseil depuis 2012, et bénévole depuis 2004. Il a aussi été chanteur et soliste bénévole à plusieurs reprises dans le chœur du concert Voix d’espoir / Voices of Hope.

Des événements-bénéfice pour maintenir en vie ce groupe communautaire

Il est important de se rappeler que de telles activités de collecte de fonds sont essentielles au bien-être des résidentes et résidents vivant avec le VIH/sida dans cette maison d’hébergement communautaire, qui offre non seulement du soutien et de la réhabilitation, mais aussi des soins palliatifs à ceux et celles dont la situation est particulièrement critique.

C’est pourquoi la Maison du Parc organise deux collectes de fonds chaque année : l’une

festive, comme le Cabaret Oh La ! La !, à l’été, et l’autre plus inspirante, presque méditative, à l’automne – le concert Voix d’espoir, qui se tiendra le 16 novembre prochain. Cette année, on interprétera la Missa in Angustiis, en ré mineur, de Joseph Haydn. On comptera sur la participation de membres de l’Association des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que du chœur de l’église St. Andrew and St. Paul.

« J’aimerais remercier particulièrement Julia Mobbs, une jeune étudiante en arts visuels de l’Université Concordia, qui vient tout juste de terminer ses études. Très dynamique et énergique, elle a été engagée à l’été 2023 pour s’occuper du Cabaret et elle s’est énormément investie dans ce projet. Je tiens à la remercier pour tout son travail de coordination avec les drags, le Cabaret Mado, etc. Elle s’implique profondément dans la cause de la Maison du Parc et elle y croit vraiment », conclut Thomas Leslie, également directeur général de la Fondation Macdonald Stewart.

Comme l’an passé, la Maison du Parc tiendra un kiosque lors des Journées communautaires de Fierté Montréal, les 8 et 9 août sur la rue Sainte-Catherine Est.

INFOS | Oh La ! La ! le mercredi 9 juillet à 19h, Au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal Billets et réservation : 25 $ https://www.eventbrite.ca

Maison du Parc, 514-523-6467 ou https://www.maisonduparc.org