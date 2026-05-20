GRIS-MONTRÉAL, une levée de fonds qui a atteint plus que ses objectifs

Le Groupe de recherche et d’intervention sociale, ou GRIS-Montréal, annonçait récemment la fin de sa campagne annuelle de financement avec le chiffre impressionnant de 403 725 beaux dollars ! L’objectif était de 375 000 $. Donc, on a largement dépassé ce montant-là. C’est sous la thématique « Désapprendre l’intolérance, c’est encore possible ! » que se déroulait cette levée de fonds 2025-2026.

Il faut rendre hommage ici aux coprésident.e.s du Cabinet de campagne, Annabelle Cadieux et Gautier Péchadre, qui ont mené avec brio cette levée de fonds avec d’autres membres passionné.e.s et profondément engagé.e.s. « Ils ont travaillé très, très fort, dit Marie Houzeau, la directrice générale du GRIS-Montréal. Comme d’habitude, les dernières lignes droites sont toujours plus complexes, mais nous sommes très heureux de ce montant. Notre financement récurrent ne compte que pour 10 % du budget total. On doit toujours aller chercher du financement autonome, donc cette somme nous aide dans notre mission. »

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le GRIS, cet organisme a été mis sur pied en 1994 pour aller dans les écoles et faire de la sensibilisation aux réalités LGBTQ+ par des bénévoles qui se déplacent dans les classes pour témoigner de leurs propres vécus. À la fin de la séance, les élèves sont invité.e.s à remplir un questionnaire en y intégrant leurs commentaires.

Une mission pour contrer les discours haineux

« La mission du GRIS est plus importante que jamais. Nous avons beaucoup de retours des classes et, malheureusement, nous constatons qu’il y a un durcissement de certaines positions. Mais ce n’est pas seulement chez les jeunes. Même chez les adultes, dans la société, nous voyons un retour de positions assez dures envers les communautés LGBTQ+. Notre mission est de sensibiliser afin que l’on puisse tous vivre dans une société libre, ouverte et plus progressiste », explique Marie Houzeau.

Plus de 1 000 interventions par année

Les fonds amassés serviront, entre autres, au recrutement et à la formation des bénévoles parce que le GRIS a besoin de plus de gens pour développer le bassin de personnes, que ce soit parmi le personnel ou parmi les bénévoles. Le GRIS-Montréal bénéficie d’environ 250 bénévoles pour presque 1 000 présentations dans les écoles en moyenne sur une année scolaire. « Présentement, nous en sommes déjà à plus de 900 séances, dit Marie Houzeau. C’est clair qu’on ne répond pas à la demande.

Parfois, oui, il faut prioriser certaines demandes lorsqu’on voit qu’il y a une problématique particulière vécue dans une école, alors on va s’assurer de pouvoir y aller et de faire de la place dans le calendrier, même si celui-ci est déjà chargé. On invite les gens à faire appel à nous le plus vite possible, même avant l’année scolaire, pour mieux planifier les interventions. »

Les Grands rendez-vous du GRIS

Le GRIS-Montréal, dans le cadre de cette campagne, a organisé aussi trois événements intéressants et diversifiés. C’était la première de la soirée « Rendez-vous avec Mona et… ses ami.e.s ! », le 27 mars dernier, avec Mona de Grenoble, Coco Béliveau, Alexis Fortin, Anne-Sarah Charbonneau et Charlie Morin. Un événement tout en humour à la salle Studio TD. Il y a eu aussi le « Rendez-vous avec Barbada », un drag-brunch et bingo en matinée, avec la fabuleuse Barbada, le 29 mars dernier, au Studio TD, une activité familiale !

Le Défi sportif chez EPIX Training, avec des équipes d’employés de sociétés telles que Beneva, Desjardins, Hydro-Québec, iA Groupe financier, KPMG Canada, Société Générale et Stikeman Elliott, c’était le 2 avril.

« Les Grands rendez-vous ont la même visée, soit de mettre ensemble des gens de nos communautés et nos allié.e.s, mais en dehors des classes. Le show d’humour de Mona de Grenoble, c’est toujours risqué d’innover, mais il faut avancer, innover, et ce fut un beau succès. Les gens étaient très contents, autant les artistes que le public. C’était un beau moment de “queer joy” ! Le Drag Brunch aussi, avec Barbada, fut un succès, avec des enfants partout, on a bien mangé également. C’était un événement très familial et les gens nous ont remerciés pour ça. On est en train de considérer la possibilité de réitérer ces expériences-là », confirme Marie Houzeau.

« Le défi sportif aussi était un autre rendez-vous. C’était différent cette fois-ci parce que des équipes de grandes entreprises devaient relever le défi, il y avait du crossfit, etc., dit la directrice générale de l’organisme. Ici aussi, cela a bien été apprécié par les participant.e.s. Le studio EPIX nous appuyait dans cette activité-là. On va probablement refaire cet événement sportif l’an prochain également. »

Chacune de ces activités rapportait des fonds pour le GRIS-Montréal. Le défi sportif piloté par le Cabinet de campagne a rapporté la coquette somme de plus de 20 000 $. Mais comme toute chose lorsqu’on fait la cueillette de fonds, il n’y a pas de petits ou de gros montants, tout est bienvenu. « Nous apprécions d’être soutenus par des dons de gens du grand public qui vont donner 50 $ ou 100 $, ou à la mesure de leurs moyens. C’est pour nous une reconnaissance du GRIS et de sa mission à vouloir renforcer le tissu social et œuvrer à la sensibilisation dans les écoles. Nous y croyons beaucoup. Et je voudrais remercier tous les gens et les entreprises qui nous ont soutenus dans cette campagne », termine Marie Houzeau, qui s’est vu remettre un doctorat honoris causa (doctorat honorifique) de l’Université du Québec en Outaouais en novembre dernier.

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