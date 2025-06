L’administration Trump juge illégale la politique transinclusive de la Californie

Dans une décision qui alimente déjà les tensions à l’échelle nationale, l’administration Trump a statué que la politique transinclusive de la Californie en matière de sport scolaire viole la loi fédérale sur les droits civils connue sous le nom de Titre IX.

Selon le Département américain de l’Éducation (DoE), le fait de permettre aux jeunes filles trans de participer aux équipes sportives féminines désavantagerait injustement les athlètes cisgenres. L’organisme fédéral affirme que cette approche va à l’encontre du Titre IX, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans le système éducatif américain.

Un ultimatum à la Californie

La Californie dispose maintenant de dix jours pour annuler sa politique actuelle, adopter une définition strictement binaire et biologique du sexe, et modifier rétroactivement les archives sportives et les prix en fonction de cette nouvelle définition. En cas de refus, l’État risque de perdre son financement fédéral en éducation. Dans un geste hautement symbolique, le DoE a même ignoré le Mois de la Fierté pour désigner le mois de juin comme étant plutôt le « Mois du Titre IX », marquant ainsi un virage idéologique manifeste.

Réaction ferme de la Californie

Les autorités californiennes ont défendu leur politique en rappelant leur engagement juridique et éthique de longue date envers l’égalité pour tous les élèves, incluant les jeunes trans. La California Interscholastic Federation et le ministère de l’Éducation de l’État ont souligné que l’inclusion et l’équité ne sont pas incompatibles, et ont dénoncé une manœuvre à motivation politique. De son côté, le gouverneur Gavin Newsom, bien que mesuré, a vivement critiqué l’intervention du gouvernement fédéral, qu’il considère comme une atteinte directe aux droits des étudiant·es.

Inquiétudes dans les milieux LGBTQ+

Les groupes de défense des droits LGBTQ+ se sont rapidement mobilisés, exprimant de vives inquiétudes quant à l’impact d’un recul des politiques transinclusives. Plusieurs ont averti que de telles décisions pourraient mettre en danger la santé mentale et la sécurité des jeunes trans à travers le pays. Alors que le compte à rebours est enclenché, ce bras de fer s’annonce comme un nouveau front juridique et culturel autour de la définition du genre — et de sa protection — dans le droit fédéral américain.

Sources : Advocate et Pink News