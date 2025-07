Lors du long week-end de la fête des Patriotes, l’équipe de District Events tenait le party OASIS. Une soirée enivrante aux accents tropicaux et aux rythmes chauds et hypnotiques, signés par deux pointures de la scène : Paskal Daze (Montréal) et GSP (Grèce / USA).

DJ GSP DJ GSP DJ Paskal Daze DJ Paskal Daze Les beaux danseurs podium Les danseurs podium dans les loges. District Party OASIS au Club Soda – photos Pascal Forest

