La gouvernance dans le respect de la diversité

Récemment, j’ai retrouvé l’affichage de poste qui a mené à mon recrutement à la direction générale de Fierté Montréal en 2021. Les souvenirs ont remonté! Le conseil d’administration avait bien cerné les enjeux nécessitant une attention particulière. On y relève un élément significatif dans le profil recherché : « connaissances pointues en gouvernance ».

La gouvernance, en résumé, c’est l’ensemble des politiques, des pratiques et des processus qui permettent à une organisation de prendre de bonnes décisions et de garder le cap, autant dans les bonnes que les moins bonnes périodes. Il y a quatre ans, la gouvernance de Fierté Montréal avait besoin d’une mise au point. Ce qui est normal et sain après avoir vécu un développement somme toute assez fulgurant.

Je crois important de souligner que le conseil d’administration, l’équipe et moi n’avons pas réinventé la roue dans les dernières années. Depuis 1979, le mouvement de la fierté à Montréal a bénéficié de la passion, des vécus et des compétences d’un nombre incalculable de personnes! C’est grâce à cette passion que ce mouvement a évolué et qu’il est rendu là où il est en 2025.

Au sein de Fierté Montréal ou d’autres entités. À notre tour, nous avons contribué à l’édifice, en apprenant du passé, en s’inspirant de choses qui fonctionnent bien dans d’autres fiertés, en appliquant les meilleures pratiques de gouvernance ici et aujourd’hui.

Nous avons passé beaucoup de temps à réviser nos politiques, à améliorer notre transparence ou encore à imaginer la composition d’un conseil d’administration renouvelé. Cependant, là où on s’est

vraiment distingué, c’est dans l’établissement d’un nouveau membrariat. En 2022, en faisant le décompte de toutes les organisations avec lesquelles nous interagissions, nous avons constaté qu’il y en avait près de 350! Soit environ 180 groupes communautaires 2SLGBTQIA+, plus de 110 entreprises privées, une trentaine d’institutions et près de 30 autres organisations artistiques ou communautaires. On les retrouve dans le Défilé, les Journées communautaires, sur nos scènes, à l’arrière-scène ou ailleurs sur nos sites.

L’équipe et moi avons la chance d’échanger avec tout ce monde régulièrement et souvent à l’année longue. On apprend à connaître des personnes formidables, qui œuvrent au sein de groupes, d’organismes, d’entreprises et d’institutions qui ont choisi de participer à nos activités ou de s’associer à nous. Bien que la diversité de ces organisations soit assez ahurissante, nous leur reconnaissons un point en commun : elles souhaitent l’avancement et non le recul des droits des personnes 2SLGBTQIA+. En utilisant des tactiques très diverses.

Toujours en 2022, alors que nous commencions à réimaginer le membrariat de Fierté Montréal, nous avons mené un sondage afin de tester diverses propositions. Une soixantaine d’organisations y ont alors répondu. L’idée d’un membrariat suscitait 58% d’intérêt. Lorsqu’on proposait des avantages aux membres, 68% voulaient bénéficier d’opportunités de réseautage, alors que 58% souhaitaient avoir accès à des ressources partagées. Avec ces données, et nos 350 parties prenantes, nous nous sommes alors dit qu’on tenait quelque chose!

La révision des règlements généraux s’est ensuite accélérée. Début 2023, nous avons consulté nos membres d’alors ainsi qu’une quinzaine de personnes issues d’organismes communautaires. Les échanges ont été riches et nous ont permis d’améliorer notre proposition initiale. En mai 2023, les nouveaux règlements généraux étaient entérinés, ce qui a permis de lancer le recrutement de membres et d’un nouveau conseil d’administration. Le tout s’est concrétisé début 2024.

Au moment d’écrire ces lignes, Fierté Montréal compte 125 organisations membres, dont 71 organismes communautaires 2SLGBTQIA+. Pour être bien honnête, on ne s’attendait pas à un tel engouement si rapidement. Force est de constater que, même si des groupes nous critiquent (ce qui est sain), Fierté Montréal semble toujours être pertinente. Même dans les critiques les plus virulentes, on reconnait l’importance des espaces de partage que le Festival Fierté Montréal crée.

J’espère ne surprendre personne en affirmant qu’interagir avec 350 parties prenantes ou d’avoir 125 membres n’est pas facile à tous les jours! Aussi stimulant cela puisse-t-il être. Pour ne pas s’égarer, Fierté Montréal doit être très claire quant à sa mission et, tout aussi important, bien comprendre le rôle de chacune de ces organisations dans l’écosystème 2SLGBTQIA+.

D’ailleurs, plusieurs de nos organisations membres nous rappellent parfois de ne surtout pas jouer dans leurs platebandes, mais plutôt de les soutenir afin que leurs voix rejoignent plus de monde. De plus, nous avons au Québec la chance d’avoir un organisme national de défense des droits, qui cohabite avec plusieurs fiertés, le Conseil québécois LGBT. Fierté Montréal peut complémenter le travail du Conseil québécois LGBT. Si on regarde ailleurs au Canada ou à travers le monde, ce type de coexistence est rare. Profitons-en! Que fait Fierté Montréal? Elle crée des plateformes d’échange, de revendications, de diffusion et de création.

Le membrariat que nous avons mis en place est différent de celui d’autres fiertés : il permet la rencontre de la grande diversité d’organisations, mais surtout de personnes, qui participent à Fierté Montréal. Nous croyons que la rencontre de tout ce monde, qui peuvent s’écouter et échanger est extrêmement précieuse. Rien ne peut remplacer la rencontre de l’autre.

On n’a pas à s’entendre sur tous les sujets, mais tenter de comprendre la perspective de l’autre peut faire avancer les choses. Par son membrariat, c’est ce que Fierté Montréal souhaite continuer à faciliter au cours des prochaines années.