Cherry Vann, première femme et personne LGBTQ+ élue archevêque au Royaume-Uni

C’est une première dans l’histoire religieuse britannique. L’évêque Cherry Vann a été élue, ce 31 juillet 2025, archevêque de l’Église au Pays de Galles. Elle devient ainsi la première femme et la première personne ouvertement LGBTQ+ à accéder à cette fonction dans l’ensemble des Églises anglicanes de Grande-Bretagne, et dans le monde.

Âgée de 66 ans, Cherry Vann était déjà l’une des premières femmes prêtres ordonnées dans l’Église d’Angleterre en 1994. Elle a ensuite exercé comme archidiacre dans le nord de l’Angleterre, avant de rejoindre le Pays de Galles, où elle est devenue évêque de Monmouth en 2020.

Engagée de longue date pour une Église plus inclusive, Vann est affiliée à Open Table, un réseau chrétien qui soutient les personnes LGBTQ+. Elle vit en partenariat civil avec sa compagne Wendy, une union reconnue par l’Église galloise, même si cette dernière ne célèbre pas encore les mariages entre personnes de même sexe.

Elle succède à Andrew John, qui a quitté ses fonctions en juin, après la publication de rapports internes critiquant la gouvernance de l’Église. Dès sa nomination, Cherry Vann a déclaré que sa priorité serait de répondre sérieusement à ces préoccupations.

Sa désignation intervient dans un contexte où de nombreuses Églises se questionnent sur leur capacité à évoluer. Pour beaucoup, son élection est un signe d’ouverture important, qui reflète les attentes d’une société plus diverse et égalitaire. D’autres, plus conservateurs, y voient un sujet de débat.

À la tête d’une Église encore marquée par des tensions internes, elle portera l’image d’une foi plus accueillante, plus moderne, et résolument tournée vers l’inclusion.