Comédie musicale à Londres : L’amour est plus proche qu’on ne le pense… dans Grindr The Opera!

Et si l’appli de rencontres la plus célèbre du monde gai devenait un opéra ? C’est le pari audacieux — et délicieusement irrévérencieux — de Grindr: The Opera!, une comédie musicale parodique qui prendra l’affiche prochainement à Londres.

À mi-chemin entre satire mordante et déclaration d’amour à la culture queer contemporaine, ce spectacle propose une plongée hilarante et lucide dans l’univers des rencontres numériques dans les excès grandioses de l’art lyrique. Au cœur de cette fresque : les codes du dating gay d’aujourd’hui à travers l’appli qui a été à la base de la transformation profonde des façons que se connectent bien des gais aujourd’hui.

Portée par des chansons accrocheuses, des dialogues punchés et une galerie de personnages hauts en couleur, cette production originale explorera sans nul doute les effets —absurdes et touchants — de la technologie sur nos vies affectives. Espérons tout de même qu’entre quête d’amour, désir instantané et solitude numérique, Grindr: The Opera! ne se contente pas de faire rire, mais qu’elle interroge aussi sur les implications.

Le communiqué de presse indique que le spectacle suit les parcours croisés de quatre hommes gais qui utilisent l’application pour se rencontrer, chacun avec ses attentes, ses illusions et ses contradictions.

Il y a Devon, le romantique, toujours à la recherche de la grande histoire. Tom, le cynique, désabusé par les jeux de séduction numériques. Jack, le twink, jeune et insouciant, naviguant entre désir et validation. Et Don, le daddy, sûr de lui, en quête d’une connexion à la fois charnelle et assumée.

Avec son énergie contagieuse, ses performances éclatées et ses personnages mémorables, les producteurs de Grindr: The Opera! promettent «une expérience théâtrale hors norme; un spectacle qui divertit autant qu’il fait réfléchir — et qui pourrait bien, au détour d’un air lyrique ou d’une punchline bien sentie, raviver une certaine foi en la possibilité de connexions humaines plus authentiques.»

Parce qu’au fond, même dans un monde régi par les notifications et les profils géolocalisés, l’amour n’est peut-être jamais bien loin.

On s’attend à un humour camp, à des moments de vulnérabilité et de critique sociale, et à un portrait de la culture gaie actuelle. Jamais les possibilités de connexion n’ont été aussi nombreuses… et pourtant, le sentiment de solitude n’a peut-être jamais été aussi présent.

INFOS | Grindr: The Opera! À Londres (Royaume-Uni) — Union Theatre, Du 18 juin au 19 juillet 2026. Ensuite, le spectacle part en tournée britannique : à Birmingham, du 28 juillet au 2 août 2026 ; à Manchester, du 5 – 29 août 2026; à Liverpool, du 1 – 5 septembre 2026; et à Nottingham, du 10 – 12 septembre 2026