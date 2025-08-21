Trump menace de couper le financement fédéral aux écoles de Californie en raison de politiques transgenres

Le président américain Donald Trump a menacé de suspendre tout financement fédéral aux districts scolaires de Californie qui refusent d’appliquer les politiques transgenres imposées par son administration. Cette annonce survient après que l’État a refusé d’interdire aux filles transgenres de participer aux compétitions sportives féminines.

Jeudi, sur sa plateforme Truth Social, Trump a écrit : « Tout district scolaire californien qui n’adhère pas à nos politiques transgenres ne recevra aucun financement. Merci de votre attention à cette affaire! »

Un nouveau front dans le bras de fer avec la Californie

Cette sortie marque une nouvelle escalade dans l’affrontement entre le président républicain et la Californie, gouvernée par le démocrate Gavin Newsom, au sujet de l’inclusion des jeunes trans dans le sport.

La controverse a été alimentée par le cas d’AB Hernandez, une athlète trans de 16 ans de la Jurupa Valley High School, qui s’est qualifiée pour les championnats d’athlétisme de l’État. Sa participation a déclenché des protestations de groupes conservateurs et même des attaques directes de Trump, qui l’a décrite comme une « athlète masculine en transition » « pratiquement imbattable ».

Une menace de coupure « permanente »

Trump n’a fourni aucun détail sur les modalités de sa menace financière, mais a affirmé :

« CE N’EST PAS JUSTE ET C’EST DÉGRADANT POUR LES FEMMES ET LES FILLES. Soyez avisés que des fonds fédéraux massifs seront retenus, peut-être de façon permanente, si le décret exécutif sur cette question n’est pas respecté. »

Le décret en question, signé en février et intitulé Keeping Men Out of Women’s Sports, stipule que les établissements scolaires qui ne séparent pas les compétitions selon le « sexe biologique » perdront leur financement fédéral. L’ordre exécutif affirme que cette politique est nécessaire « pour protéger la sécurité, l’équité, la dignité et la vérité ».

Une bataille judiciaire déjà engagée

En juillet, l’administration Trump a intenté une poursuite contre la Californie, après que le Département de l’éducation de l’État et la California Interscholastic Federation (CIF) ont refusé de se plier à ses exigences. Plutôt que de bannir les athlètes trans, la CIF a adopté une nouvelle règle permettant aux athlètes cisgenres qui avaient manqué de peu leur qualification, et qui contestent la présence d’une athlète trans, de se voir offrir une place supplémentaire en compétition.

Le Département de la justice soutient que ces politiques violent le Title IX, la loi fédérale qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’éducation. Dans sa plainte, le ministère affirme que la Californie « envoie le message aux jeunes filles que leurs chances et leurs réalisations passent après l’accommodement des garçons », et accuse l’État « d’ignorer les différences biologiques indéniables entre les sexes au profit d’une notion floue d’“identité de genre” ».

Une lutte emblématique

Cette bataille illustre un clivage profond aux États-Unis : d’un côté, les États conservateurs et l’administration Trump qui cherchent à limiter la reconnaissance des identités trans; de l’autre, la Californie et plusieurs juridictions progressistes qui défendent l’inclusion des athlètes trans dans le sport scolaire.